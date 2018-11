Duty Free del 7 de noviembre de 2018

Interés en los marinos locales

Las visitas técnicas de la Asociación Panameña de Oficiales de Marina (APOM) a corporaciones de cruceros, promoviendo el recurso humano panameño, ha rendido frutos. Una de las compañías de cruceros más grandes del mundo, Carnival Cruise Line, manifestó el interés de incrementar el número de oficiales panameños en su flota, luego de 31 contrataciones.

Empresas de Holanda llegan al país

Del 12 al 15 de noviembre varias empresas holandesas del sector logístico visitarán Panamá para la Conferencia TOC Américas.

No lograron ventas en el desfile

A los que no les fue muy con las ventas en fiestas patrias, fue a los vendedores ambulantes en ruta de desfiles. Dicen que no lograron vender los artículos y regresaron con la mercancía a sus casas.

Analicen bien lo que comprarán

Ahora en la temporada de rebajas y descuentos, la Acodeco le recordó a los consumidores que en Panamá no hay ley de retracto por lo que deben analizar bien lo que van a comprar porque si luego se arrepiente, el comercio no está obligado a devolverle el dinero.

¿Les permiten seguir con la obra?

Residente de Calle Los Bambús, en el corregimiento de San Francisco, afirman que el Municipio de Panamá levantó la suspensión de permiso de construcción del PH Buona Vista. Terrible.

Verifique fecha de vencimiento

Consumidores deben ver fecha de vencimiento de productos antes de comprar. La Acodeco decomisó productos vencidos en Colón.

Ventas insalubres, espantoso

Ojo con lo que compra en la calle. Circula en redes un video de un vendedor de pollo, que orina cerca de su puesto y no se lava manos

¿Por qué aumenta el riesgo país?

El riesgo país de Panamá subió 1.41%. Según el economista David Saied, “puede ser por alza de tasas de interes en EUA, turbulencia en los mercados internacionales y mayor déficit fiscal del sector público”.

Plazo para observaciones a licitación

Los consorcios participantes en la licitación del ramal de la Línea 2 del Metro, tienen 4 días hábiles para hacer observaciones o reclamos.

Chinos interesados en piñas panameñas, ya visitaron fincas

Especialistas en controles fitosanitarios de China visitaron varias plantas exportadoras de pi ña en la provincia de Chiriquí, durante los días de asueto. Recorrieron fincas donde se produce el rubro incluso mantuvieron reuniones con los agroexportadores de este rubro. Una fuente reveló que la piña es uno de los productos agrícolas panameños "que se proyecta con buenas posibilidades de exportación" hacia el país asiático.