Duty Free del 2 de noviembre de 2018

El abogado Ebrahím Asvat se preguntó en Twitter: “Yo quisiera saber qué exportamos en Panamá para tener oficina agrocomercial en Rotterdam y ahora en Shanghai. ¿Cuántos empleados tendrán esas oficinas? Dicen que agua embotellada”. Agregó que “para exportar hay que producir. Para producir se requieren empresarios”. ¿Beneficiarán al país esas oficinas?¿Sabía usted que en el Puerto Juan Diaz se realizan operaciones de carga y descarga de mercancía para abastecer la islas del Archipiélago con barcos de pesca, cabotaje y areneros?De enero a septiembre de este año, en el Departamento de Empresas Turísticas de la ATP se registraron 93 empresas de hospedajes públicos en el país, lo que supone algo positivo para el sector.Panamá será sede de la XIII Cumbre Empresarial China -América Latina y el Caribe China-Lac 2019, evento considerado la primera plataforma institucionalizada en China enfocada en promover la cooperación económico-comercial entre ambas regiones. El anuncio se dio en la XII Cumbre Empresarial China-LAC 2018, que se desarrolla en la ciudad de Zhuhai, provincia de Guandong, en la República Popular China.¿Recuerdan cuando nos cobraron por un supuesto soterramiento de cables que todavía nos deben? Bueno, en el centro bancario de la ciudad aún se ve una contaminación visual con esos cables mal puestos. ¿Y el dinero a dónde quedó? Expliquen.¿Vieron quién obtuvo el mejor puntaje técnico y económico para el ramal del Metro de Panamá al Aeropuerto? Odebrecht y FCC.La gente se pregunta en redes: ¿Y el castigo por los millones de coimas en Panamá? ¿Y el compromiso con la lucha contra la corrupción?¿Se calmaron las aguas? Ya nadie dice nada sobre el fallo que declaró inscontitucional el aumento en el peaje de los corredores. Parece que la gente de ENA está tratando de no hacer ruido y pasar agachado.Empresarios siguen reacios con el proyecto de ley que busca tipificar la evasión fiscal como delito. Este ya fue aprobado en primer debate pero dicen que sus observaciones no fueron tomadas en cuenta.Los ganaderos de la provincia de Chiriquí aún siguen a la espera del informe que entregaría el MIDA, para tener un registro exacto sobre las fincas afectadas y las reses contagiadas. No hay respuesta aún.El expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Héctor Cotes, señaló en su cuenta de Twitter que “necesitamos fortalecer la justicia del país para que todos estemos claros de que nadie está por encima de la justicia y hay certeza de castigo".La Cámara de Comercio de Chiriquí está vendiendo artículos. Según anunciaron en redes, las personas ya pueden acercarse a las instalaciones del gremio para adquirir su gorra por $15.00.Cebolleros de la provincia de Chiriquí, afirman que el rubro podría aumentar de precio en los próximos días, ya que habrá un desabastecimiento este mes y el otro. Dicen que muchos cebolleros dejaron de producir por las importaciones desmedidas, lo que ha provocado esta situación y la distorsión en el mercado.Los productores aseguran que le entregaron un plan de manejo de emergencias al Ministerio de Desarrollo Agropecuario para que esto no se vuelva a repetir. ¡Qué esperanza!Después de los festejos de Fiestas Patrias, el IDAAN realizará cortes masivos del suministro de agua en la provincia de Colón, ya que la morosidad de los clientes asciende a $205,320.26.