Duty Free de 31 de octubre de 2018

Exigencias no son sólo a Panamá

El embajador de los Países Bajos en Panamá, Dirk Janssen, publicó en su cuenta de Twitter: “Leyendo los periódicos panameños, uno tiene la impresión que las exigencias de Gafi/OCDE/UE están dirigidas exclusivamente a Panamá. No es así. Alrededor del mundo países están ajustando sus leyes para cumplir con las nuevas reglas del juego”. ¿Nos lo tomamos personal?

Terminar las megaobras

Un grupo de panameños pide en redes que la próxima megaobra del país, sea reparar y terminar las megaobras ya existentes.

Los gremios están trabajando juntos

La APEDE y la Cámara de Comercio de Panamá están trabajando juntos en Visión 2050 y en la Agenda País, para que los candidatos para el 2019, tengan un plan unificado de lo requerido.

El caos de la Vía Argentina

El Municipio de Panamá publicó que más del 65% de la renovación en Vía Argentina se compone de trabajos subterráneos como: movimiento de tierra, instalación y ampliación de las tuberías. ¿Con eso quieren excusar los atrasos y el caos en esta vía?

Peleando por su aumento

Los jubilados lo prometieron y lo están cumpliendo. Ayer, nuevamente, protestaron exigiendo que la ley que les aumenta las pensiones, sea sancionada por el Presidente y que no sea vetada.

Un adiós con remate

Tagarópulos, S.A anunció a todos sus clientes que desde el próximo jueves 1 y 2 de noviembre, tendrá una gran venta especial por cierre.

Panamá en un top 5 de Centroamérica

Panamá es el cuarto país que paga más altos salarios a gerentes en Centroamérica, según la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC).

¿Negocio de estacionamientos sin regulación?

¿Quién regula los negocios de estacionamientos en el país? Los conductores denuncian que cada lugar cobra lo que quiere. Los precios oscilan entre $0.03 hasta $0.06 el minuto. Se están aprovechando de la necesidad.

Ahorros navideños

¿Los panameños pudieron ahorrar para las fiestas de fin de año con una economía ralentizada? Diciembre nos responderá.

Despelote en todas las entregas

Parece que no han aprendido. Siempre que hay entrega de cepadem, se forma un despelote. Según Olmedo Arrocha, “el sistema no ha colapsado, sólo está un poco lento por la cantidad de consultas que se están realizando”. Aseguró que no se detendrán y continuarán con las entregas.