Duty Free del 22 de octubre de 2018

El exsecretario Nacional de Energía, Juan Urriola, recordó en su cuenta de Twitter que “la primera responsabilidad de todo Administrador Público, es gestionar como un buen padre de familia y estar dispuesto a defender la institución encargada. Si no está dispuesto a hacerlo debe renunciar. Las excusas las firman los acudientes en escuela primaria”. Será que varios ¿no conocen sus funciones?





Que reduzcan las planillas

El Colegio Nacional de Economistas manifestó que la Asamblea y Gobierno deben ir reduciendo las planillas por la situación económica que se viene dando en el país.





Las estrategias de promoción

Según el Ministerio de Comercio e Industrias, las estrategias de promoción del Gobierno y el fortalecimiento de ProInvex aportaron nuevos ingresos al país, por $5.3 mil millones, en 2017.



‘Call centers’ regulados

Ahora sí la actividad de los centros de llamada para uso comercial, mejor conocidos como “call centers” serán regulados. Según el documento, la persona natural o jurídica que cuente con la concesión estará libre de impuestos directos e indirectos, contribuciones, tasas, derechos y gravámenes nacionales, con excepción de lo dispuesto en el Artículo 6 y de la tasa cobrada por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.



¿Robo por Pentech Internacional?

Según el abogado Sidney Sittón, “Pentech Internacional, empresa contratada por el IDAAN, para manejo de aguas residuales en David, cobró $40 millones de adelanto y desapareció sin avances”.



¿Y la inversión en mantenimiento?

En Panamá se necesita más inversión en mantenimiento de calles y alcantarillados para evitar que cada vez que llueve, por varias horas consecutivas, todo colapse y no se pueda transitar.



¿Ministra con carpeta en mano?

El abogado Ebrahím Asvat cuestionó en redes que “si la reunión con Pompeo era por narcotráfico, Nicaragua y Venezuela, ¿qué hacia la Ministra del MEF, con carpeta en mano?



Preocupado por nuevo impuesto

El exdirector Nacional de Ingresos, Publio Cortés, señaló que “el libre flujo de capitales es uno de los valores más preciados de Panamá como centro de negocios y factor de atracción de inversión extranjera. El nuevo impuesto de 7%, a las remesas, es un torpedo a la línea de flotación contra esos factores. La Ley debiera ser vetada”.



Efecto de gravar las divisas

El economista David Saied, también se manifestó sobre el impuesto de 7%. “No hay tal fuga de divisas. En un año regular hay mas entrada que salida de divisas - netas. Gravar las salidas, gravaría las entradas y esto afectaría gravemente los depósitos internacionales”.



Idaan debe dar la cara y explicar qué ocurrió

El director del Idaan, Juan Felipe De La Iglesia debería dar la cara y explicar qué fue lo que ocurrió con las empresas encargadas de la construcción del nuevo sistema de alcantarillado de la ciudad de David. Ya la Contraloría les había advertido sobre el bajo avance y, ¿no hicieron nada?



¿Ahora todo subirá un 7%?

En redes señalan que con el aumento a pensiones “todo va a subir de precio al menos 7% y que nadie enviará depósitos a bancos en Panamá porque sacarlos costaría 7%” ¿Tendrán razón?



No aguantamos más aumentos

Gabriel Barletta, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), publicó en su cuenta de Twitter, que “el proyecto de ley 621 no solo grava a las casas de remesa, grava a toda transferencia internacional que se haga en nuestro país. Habrán aumentos en TODOS los productos importados, en préstamos bancarios, canasta básica, etc. No aguantamos seguir aumentando el costo de la vida”. Presión de empresarios podría terminar en veto de la ley aprobada en la Asamblea.



Propuestas para reactivación

La Cámara de Comercio invita el próximo 23 de octubre al 5to Foro de la Agenda País en la que presentarán las propuestas de cómo reactivar la economía del país a corto plazo.