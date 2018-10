Duty Free de 15 de octubre de 2018

Según Rolando de León de Alba, gerente del Banco Nacional de Panamá, para el próximo año se pueden esperar más fusiones de bancos. Sin embargo, aseguró que estas fusiones no se deben de ver como algo negativo, sino por el contrario muy positivo para la economía. También destacó que tener tantas entidades bancarias en el país nos deja en una posición destacada en la región.El Órgano Judicial anunció que este año solo cubrirán el bono navideño a los servidores judiciales que ganan un salario de hasta $875, por los recortes presupuestarios. Los demás, lo recibirán en 2019.En enero del próximo año lanzarán un proyecto llamado “el Circuito de Café” este un producto turístico con el que se busca resaltar el valor que tiene el café que se produce en la provincia de Chiriquí.Muchos se preguntan si la ATP de Panamá tiene otros planes para enganchar a turistas en la JMJ. Hasta el momento solo se apuesta a lo que se generará durante esa semana en el mes de enero, pero nada se ha dicho que pasará despúes. Ya varias personas han sugerido que se promocionen lugares turísticos para que los visitantes conozcan lo que ofrece el país y se animen a regresar, en otra ocasión.Más de 200 productores y comerciantes han firmado contratos para ser trasladados al Merca Panamá. Ya hicieron un recorrido para conocer los módulos donde serán ubicados. Se espera que hoy, otros firmen contrato para iniciar operaciones en el lugar.El periodista y comentarista Eduardo Lim Yueng, publicó en su cuenta de Twitter que “todo el que se opuso a la ampliación del Canal debiera apoyar una iniciativa para que lo que se factura adicional vaya a un fondo en el que ellos no tengan que decidir en que se usa”.¿Está usted de acuerdo con que ese grupo no tenga ningún derecho sobre ese dinero?Las ventas de comerciantes y buhoneros en la 5 de mayo ya ha sobrepasado los límites. Hay rubros como queso blanco y otros que no deben ser vendidos en ese lugar sin las condiciones pertinentes.Strategic Investors Group demandó a la Superintendencia de Bancos de Panamá, por $73.9 millones por daños y perjuicio tras autorizar el proceso de reorganización y venta de acciones de Balboa Bank & Trust.Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo internacional creció un 6% en el primer semestre de 2018. Líderes del turismo nacional dicen que esto no se reflejó en Panamá.Productores y comerciantes aseguran que los precios de algunos alimentos como el tomate y vegetales podrían aumentar. El alza de precio se podría dar por las condiciones climáticas que afectaron la producción de estos rubros y su llegada a los mercados.Una de las grandes cadenas de comida rápida dejará de entregar carrizos plásticos en sus restaurantes, a partir del 31 de octubre. Se unen a la iniciativa para cuidar en ambiente.El Consejo de Gabinete, en su sesión extraordinaria del viernes, aprobó un crédito adicional suplementario por 312 millones 500 mil balboas al Presupuesto General del Estado 2018, con asignación a favor de varias entidades del sector público y la realización de proyectos.Sin embargo, no nos queda claro por qué si en todo momento se habló que estaban pidiendo 300 millones de balboas de dispensa fiscal, ahora aprobaron 12 millones 500 mil balboas más, del dinero inicial que muchos estuvieron discutiendo.Trabajadores del Puerto de Cruceros en El Casco, en Colón están muy molestos, porque la empresa les adeuda el pago de sus prestaciones. Nadie da respuestas de sus pagos.