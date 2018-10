Duty Free de 9 de octubre de 2018

El exministro de Economía y Finanzas (MEF), Dulcidio De la Guardia, se refirió en Twitter a la venta del 80% de las acciones de Cable Onda. “Esta operación es un reflejo de la confianza de los inversionistas extranjeros en Panamá”, públicó. El MICI coincidió con el exfuncionario y aseguró que la venta es una “excelente noticia que confirma todas las ventajas competitivas y oportunidades del país”.La industria de la construcción sigue en picada, al cierre de 2017 cayó un 8.3%, para este años las cifras no son muy alentadoras.En la barriada Cerro Viento, en Rufina Alfaro, hay apagones eléctricos mínimo una vez a la semana, además de las fluctuaciones diarias en el servicio. ¿La ASEP dónde está?¡Buenas noticias para el sector marítimo! Según la Oficina de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, Panamá volvió a liderar el índice de conectividad marítima 2018, entre los países de América Latina, aunque le sigue muy de cerca Colombia.En la mañana de ayer, el servicio de recarga de Panapass a través de la aplicación de Banco General, no funcionaba. Esto puso en apuros a muchos usuarios. Salía “temporalmente no disponible”.Productores de la provincia de Chiriquí estiman pérdidas en más de $18 millones para la próxima zafra de arroz y granos.El director de la Oficina Agrocomercial de Panamá en Rotterdam, José Rincón inició reuniones para promover nuestras exportaciones.Arroceros prevén que las pérdidas con la próxima zafra serán de más de $18 millones. Dicen que antes en de Chiriquí se sembraban más de 40 mil hectáreas, pero para la siguiente zafra no llegan ni a a 16 mil.Se aproxima Expo Logística Panamá 2018, evento del sector organizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura.La temporada alta de cruceros en Puerto Colón 2000, ya inició. Ésta se extenderá hasta mayo del próximo año, autoridades afirman que la actividad se incrementará en este mes con la llegada de doce cruceros. Para los próximos meses esperan que lleguen al puerto unos 153 cruceros. El sector turismo se alista para el evento.