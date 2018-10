Duty Free del 8 de octubre de 2018

El empresario Guillermo Fernández notó en redes cómo Isabel de St. Malo y el ministro Luis E. Carles se felicitaron entre ellos por su trabajo y publicó: “que bien, en este gobierno nos felicitamos uno al otro porque sino nos quedamos sin palmaditas. Pero qué hay de las autoridades de las finanzas y los desastres cometidos por ellos en los casos de Balboa Bank, Félix B Maduro, Soho...”.Cuando empezó a funcionar la Línea 1 del Metro, había personal en las ventanillas de las estaciones y personas pendientes, ahora sólo están en la estación San Miguelito y algunas otras. ¿Qué pasó?En los últimos años se han registrado aumentos en algunos productos de la canasta básica de alimentos que no están regulados. Esto ha elevado el costo total de la misma en $5 en tres años.Siguen las irregularidades con el suministro de energía eléctrica a nivel nacional. El exdirector de la CSS, Rolando Villalaz, denunció en redes sociales que en La Alameda estuvieron, el viernes, cuatro horas sin luz eléctrica. “¿Cómo se puede producir en un país así? Desastre de servicio público”, publicó en un tuit. Por su lado, el dirigente Jorge Gamboa Arosemena dijo que así “hay gente que dice que la privatización fue buena”.Sigue el desorden en los predios de la estación del Metro de San Miguelito. Hasta altas horas de la noche hay gran cantidad de vendedores ambulantes. Nadie realiza inspecciones, ni pone orden.Durante los primeros meses del año, el banano logró exportaciones por más de 171.6 millones de kilogramos con un valor de $60.7 millones y en pescado y filete de pescado, las ventas sumaron $41.9 millones.A pesar que la Autoridad de los Recursos Acuáticos anunció sobre la veda de camarón hasta el 11 de octubre, los inspectores de la institución hallaron y decomisaron en Arraiján y La Chorrera.Buhoneros que vendían sus productos en la Avenida Central se quejan que han sufrido pérdidas de hasta el 70% por la revitalización de este espacio público que comprende desde la 5 de Mayo hasta Santa Ana. ¿Con qué cara estas personas se molestan y reclaman, si muchos no pagaban nada por esos espacios? La mayoría eran invasores de terreno público.¿Qué pasa con las recargas de Panapass en línea? Usuarios denuncian que recargan antes de salir de su casa y cuando pasan por la caseta del corredor aún no refleja el nuevo saldo. Esto a pesar de que en la aplicación sale que se hará efectiva en quince minutos.El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), Severo Sousa, recibió durante la 19ª Reunión Regional Americana de la OIT, la distinguida designación de Vicepresidente del Grupo de los Empleadores. ¡Felicidades por su destacada participación!Usuarios del Metro y Metro bus señalan que al comprar las tarjetas en las máquinas, el dinero que cargan no se les refleja automáticamente para entrar al transporte. ¡Revisen eso!Cynthia González, gerente general de Fiduciaria LAFISE, hizo un llamado a los emprendedores y empresarios a tener paciencia y entender que los bancos deben cumplir con los procesos que le exige la Superintendencia de Bancos para poder concederles un préstamo o financiamiento. “Muchas veces se molestan cuando les empiezan a hacer muchas preguntas o que al final del trámite no se le conceda el dinero. Lastimosamente las cosas son así y es parte del trabajo”, señaló en Conexport 2018.Para finales de octubre las infraestructuras del Merca Panamá deben empezar a funcionar, por lo que ya más de 200 arrendatarios han firmado contratos para trasladarse a las mismas.