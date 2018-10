Duty Free de 5 de octubre de 2018

La ministra del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Eyda Varela de Chinchilla, aseguró que Panamá mantiene un buen control en el déficit fiscal de 1.6%, “la más baja en comparación al resto de países de América Latina, por ejemplo el déficit fiscal en Costa Rica es de 5.2%, Colombia 3%, Brasil 7.8%”. Se siguen haciendo comparaciones cuando en realidad debemos enfocarnos en Panamá.El diputado Benicio Robinson destacó que "todos están pagando subsidios por pasajes a la empresa de transporte MiBus y hay provincias que pagan por no usarlo". Eso debería ser revisado.Una periodista de TVN le preguntó al precandidato presidencial del FAD, Saúl Méndez, que si llegara a ser Presidente de la República, ¿aceptaría los cierres de calles? El sindicalista dijo: “claro que sí”.Varios usuarios de los corredores han denunciado que han tenido que pagar altas sumas de dinero por boletas en desacato impuestas por la ATTT, por pasar por el corredor y no pagar, situación que afirman, no es cierta, ya que hay fallas en la lectura del sistema de cobro de peajes Panapass. Está claro que el problema no es culpa del usuario. Piden a la empresa suspender los "cobros ilegales" hasta que les brinden una solución al problema.Una publicación del diario digital español El Economista destacó que una de las empresas que conforman el Consorcio Línea Aeropuerto para la licitación del Ramal de la Línea 2 del Metro, reportó pérdidas por $979 millones. Advierten de riesgo para el país.La empresa Transporte Masivo de Panamá (MiBus) lleva adelante una licitación pública para el servicio de reparación y mantenimiento de latonería, pintura y carrocería externa e interna de mil 438 autobuses.Según la empresa, el precio de referencia es de 12 millones 480 mil 642 dólares. Ojalá la adjudicación sea justa y no por amiguismo o negociados.Raúl Aleman, de la Junta Directiva del Banco General, dijo que este año los fondos de la campaña #YoLucho serán destinados a comprar una unidad móvil de donación de sangre. ¡Bien!Varios comerciantes del Mercado de Abasto piden posponer la mudanza al Merca Panamá, dicen que el costo de arrendamiento “es muy alto”, deberán pagar $504.00 por mes y en el de Abasto pagan $153.00 el mes.El ex embajador de Panamá ante la Casa Blanca, Eloy Alfaro de Alba, publicó en su cuenta de Twitter que “el FMI advierte enfriamiento de la economía de Panamá. Descubre la pólvora”. ¡Gancho al hígado!Ciudadanos volvieron a criticar la medida de control de precios que supuestamente permitiría a los panameños ahorrarse $58, ya que lo que no se gasta en unos productos se gasta en otros. Piden los productores el fin de la medida que los ha afectado. Catalogan la medida como un rotundo fracaso.Según un informe del MEF, el costo de la canasta básica de alimentos aumentó en el mes de julio. Esto es atribuible a la temporada de baja cosecha de algunos alimentos y las condiciones meteorológicas.El expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Carlos Fernádez, se refirió a las declaraciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la desactivación económica y las proyecciones de crecimiento que corren un riesgo a la baja. Manifestó que “es importante que las personas que nos gobiernan tomen medidas para detener la desaceleración”. Entre otras cosas, lamentó que el legislativo no tenga un control de su manejo presupuestario y no ve a la Asamblea Nacional autorregularse.Rommel Troetsch, creador de la aplicación “Busco Mejor Flete”, explicó que es una plataforma útil para exportadores e importadores porque con una sola consulta, reciben varias cotizaciones.