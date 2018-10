Duty Free de 4 de octubre de 2018

¿Cuándo las autoridades panameñas harán respetar al país? Dice el abogado Adolfo Linares que “ayer tuve que enviarle copia de mi declaración de renta y copia de carta de trabajo al Banco Santander en Madrid como requisito para que le desbloqueen la cuenta a mi hija por el simple hecho de haber recibido fondos de Panamá. Nos tratan como una mie#$# en Europa y nadie nos defiende”.Ya el Mitradel informó que la banda sueca Marduck no podrá presentarse en Panamá porque no ha presentado permiso.La Asociación de Productores de Tierras Altas desconoce por qué hasta la fecha no se les han asignado los diez módulos solicitados en Merca Panamá. ¿Seguirán mareándolos?El economista Felipe Chapman, indicó en Twitter que “aumentan tasas de interés de largo plazo. Claro ejemplo es la nota (bono) de 10 años del Tesoro de los Estados Unidos que hoy (ayer) alcanza rendimiento no visto desde hace más de siete (7) años”.El embajador de China en Panamá, Wei Qiang, felicitó a delegación panameña por la presentación en su país. “Gran despliegue cultural del país canalero en Beijing. Bravissimo!”, publicó en Twitter.Según Olmedo Arrocha (MEF), en la entrega de CEPADEM, vio a su profesor de Matemática. Con sus clases comprendí que debía ser abogado, fueron sus declaraciones.Dice Ricardo Martinelli que “antes de obsesionarse conmigo, TVN era un buen negocio. Hoy andan buscando plata de los socios”.El exviceministro de Economía y Finanzas, Iván Zarak, cuestionó en redes si no hay “quién le haga un Panama Check a Panama Check???”. Al parecer Zarak desconfía de lo que publican en ese segmento de un noticiero.Se anunció ayer que los diputados aprobaron por insistencia de manera unánime proyecto que modifica la Ley que creó AUPSA.El analista político, Guillermo Adames, dijo que "hay empresas que medios internacionales señalan que están quebradas, pero que han licitado y siguen licitando con el Estado panameño. No quiero pensar que se le quiera dar una ayudita aquí. Nosotros no estamos para ayudar a ninguna empresa. Hay gran permisividad".