Duty Free de 2 de octubre de 2018

El embajador de China en Panamá, Wei Qiang, comentó un tuit de un usuario, quien señaló que “el sistema socialista de China permite el negocio privado”. Qiang dijo: “La China es una economía de mercado socialista, donde conviven diversas formas de propiedad, la privada contribuyendo con más de 50% del ingreso fiscal, más de 60% del impuesto, más de 70% de innovación tecnológica y 80% del empleo. El mercado es asignador decisivo de recursos”.Panamá pasó del puesto 4 al 27 en el Índice de Libertad Económica. Hay quienes responsabilizan a las exigencias de GAFI y otros.¿Sabía usted que “I Love Panama Chocolate y Forest Finance” es una transnacional que produce chocolate en Alemania con cacao panameño? Panamá fue invitado a una feria de ellos en Bélgica.La Lotería Nacional de Beneficencia publicó en un diario que el chance ganador del domingo 30 de septiembre es el 84 cuando en el primer premio lo que jugó fue 7487. Si algún usuario llega con un chance 84, ¿le darán el premio? Cuidado con esos errores. Crean confusión.Usuarios denuncian que las cintas de transporte en el Aeropuerto Internacional de Tocumen no funcionan desde hace más de cuatro meses. ¿Por qué no las han arreglado aún?Autoridades del estado indican que hay empresas que han utilizado (sin autorización) el logo de la entidad para ofrecer cursos.Según un informe oficial Panamá es el país con más sucursales bancarias en Centroamérica, a excepción de Guatemala.El abogado Víctor Martínez llamó a una protesta hoy en los terrenos de Panapass y Atlapa, para manifestarse en contra de la concesión a los corredores. Asegura que al menos el Corredor Sur ya se pagó.A funcionarios del Municipio de San Carlos les adeudan el pago de salarios, dicen que la situación financiera es grave. ¿Qué pasó?Hoy el MEF continúa con las jornadas de entrega de Cepadem, sin embargo, los hijos de beneficiarios fallecidos, aún no lo recibirán debido a que la ley del Cepadem requiere de una reforma para este caso. Según Olmedo Arrocha, esto aún espera revisión y firma de Presidencia.