Duty Free del 1 de octubre de 2018

Considerando que próximamente los usuarios del Mercado de Abastos serán trasladados hacia las nuevas instalaciones de Merca Panamá, la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas solicita que las autoridades realicen un inventario de quienes son verdaderos productores y quienes comerciantes y que se prohíba la venta de vegetales importados como nacionales.

Minutos gratis en estacionamientos

En redes, los conductores aplauden al Municipio de Panamá por el servicio de placas, pero también señalan que deberían conceder minutos gratis de estacionamiento a los que hacen trámites.

Alza negativa para la economía

Otra negativa para la economía panameña. Economistas advierten que el alza en las tasas de interés de bancos tendrá repercusiones negativas y disminuirá el consumo de préstamos de las personas.

Las calles son el ring de boxeo para algunos conductores de Metrobus



¿Conductores boxeadores? La gente de MiBus debería dar capacitaciones a conductores, en los últimos días han protagonizado escenas bochornosas, convirtiendo las calles en “ring de boxeo”. Es momento de preocuparse por sus trabajadores y el servicio que prestan.

Aeropuerto incrementa sus ingresos

En los últimos cuatro años, el Aeropuerto Internacional de Tocumen ha incrementado sus ingresos en más de $100 millones. Funcionarios califican de sólidas y saludables las finanzas de la terminal aérea.

Comida barata, ¿y el transporte?

En noviembre abrirá sus puertas el Merca Panamá, según autoridades esto permitirá que las personas tengan acceso a comida más barata, sin embargo ya hay quienes dicen que es difícil llegar al lugar.

Más chinos llegarán al país

La Autoridad de Turismo ha duplicado su expectativa sobre la llegada de turistas chinos al país este año. Dicen que muchas actividades captan la atención de los visitantes chinos.

Protestarán contra concesión

Hay quienes insisten en que no quieren pagar más por los corredores y exigen que se elimine la extensión a la concesión para el cobro en los mismos porque consideran que ya eso se pagó y es de todos los panameños. Por eso protestarán mañana a las 4pm con una siembra de banderas entre las casetas de instalación de Panapass y Atlapa.

Dejan de cultivar las cebollas

Productores de cebolla en Natá dicen que cada vez más cebolleros abandonan la actividad por los problemas de comercialización e importación. El número de productores se ha reducido más del 50%, dicen que a este paso la actividad va a desaparecer.

Costo de un Mercado de Abasto abandonado

El exsecretario de Energía, Juan Urriola, señaló que “Merca Panama, abandonado por cuatro años, ahora se retoma con bombos y platillos. ¿Cuánto es el costo que ocasiona esta absurda decisión del gobierno de Juan Carlos Varela para productores y consumidores?”.

Uso indebido del gas en comercios

De enero a septiembre de 2018, la Acodeco registró 173 multas a establecimientos comerciales, por uso indebido del gas licuado de 25 libras. Las multas totalizan la suma de $168,325.00.

Envía al viceministro a atender problemática en proyecto minero

¿Por qué no quiere dar la cara? El ministro de Comercio e Industrias, Augusto Arosemena, no ha atendido a trabajadores y directivos del proyecto minero Cerro Quema, para tratar el tema de la extensión de la concesión de la empresa que dirige el proyecto. El viernes, que se dio otra protesta, mandó al viceministro de Comercio a dialogar con las partes. Hoy discutirán el tema en el Consejo del Gabinete. Arosemena los recibirá mañana. Ojalá no los deje plantados nuevamente.

Congreso reúne a exportadores

Panamá será el epicentro de exportadores nacionales e internacionales. La tercera edición del Congreso de Exportaciones se realizará del 3 al 5 de octubre en un hotel de la localidad.