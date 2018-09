Duty Free de 27 de septiembre de 2018

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Severo Sousa, señaló que en el nuevo Código Tributario que propone el MEF “hay ciento treinta y pico de artículos y es un tema de análisis bastante amplio que hay que hacer y que nos va a tomar un tiempo”. También señaló que la dispensa fiscal no servirá para agilizar, pero si ayudará a proyectos que se están desarrollando.En redes, hay quienes señalan que las autoridades panameñas defienden más los intereses del Gafi, OCD, UE y la ONU. ¿Será así?El presidente de la Comisión de Presupuesto, Benicio Robinson, dijo que solicitará al MEF que parte del presupuesto de $90 millones que no ha sido ejecutado por el Miviot pase al presupuesto del Judicial.El Super 99 aclaró ayer en un comunicado “que en este momento NO está haciendo ninguna promoción por la que se tenga que marcar un número telefónico. Esto es falso. Tengan cuidado y no caigan en trampas”. Ya saben, en guerra avisada...Hay un líder empresarial que no le gusta dar entrevista a la prensa si no está en conferencias propias o con su personal de comunicación. Y al insistirle, responde “que respalda lo que digan otros líderes”. ¡Mal!Se siguen sumando más empresas a la lista de los negocios que han desaparecido por quiebra. ¿Hasta dónde llegará la desaceleración?El negocio de creación de Sociedades Anónimas en Panamá se podría caer por la resolución de la Intendencia de Sujetos no Financieros.El expresidente de la Cámara Marítima de Panamá, Rommel Troetsch, señaló que el daño en el hardware del SIGA, aparte de poner en riesgo el hub, ocasionó “tener que recurrir al método manual y eso atrasó todo”.Al parecer se acabó la racha de disminuciones en el costo del combustible. Ahora sólo anuncian nuevos aumentos.La Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas está molesta porque el pasado 30 de marzo se publicó una nota que decía: "La JMJ apoya al productor nacional" y transcurridos 178 días no han sido convocados para saber como será ese apoyo. La asociación hizo el llamado a monseñor José Domingo Ulloa.