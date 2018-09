Duty Free de 26 de septiembre de 218

Ganaderos en la provincia de Chiriquí afirman que los laboratorios de la regional del MIDA no tienen reactivos para realizar la prueba de brucelosis en el ganado. Están preocupados porque no se les pueden hacer las pruebas a los animales y que ya declararon la zona en emergencia. Dicen que nadie les da respuestas y que el MIDA oculta información sobre los casos de brucelosis.¿Por qué la cuenta de Twitter del Ministerio de Economía y Finanzas sale como que no existe? Regularmente era @MEFPANAMATrabajadores del proyecto minero Cerro Quema se sienten burlados, ya que hasta a la fecha el ministro del MICI, Augusto Arosemena, no les ha dado la cara para tratar en el tema de la concesión de la mina.El exministro José Raúl Mulino está en contra de la Resolución JD-REG-002-18 de 20 septiembre del MEF. Dijo: “mejor que prohiban hacer SA y Fundaciones en Pmá. La actividad está agonizando y siguen con más presión para cumplir hacia afuera. El CNA debe pronunciarse”.Padres de familia, a preparar su bolsillo, un informe de Acodeco indica que varios colegios privados realizarán un aumento entre el 10% y el 28% en la anualidad y matrícula, para el próximo año.En redes, hay quienes denuncian que en pleno 2018, todavía Costa Rica y Colombia nos siguen dando palo en turismo, educación y salud.La Asamblea Nacional aprobó un crédito adicional al Mida por un monto $88,000 para pagar a productores afectados por el clima.Dice el abogado Ernesto Cedeño que “no comparte la llamada cuota de sacrificio, para aceptar un aumento a la edad de jubilación. Los pobres no debe ser afectados”. Los que asaltaron fueron otros.En Estados Unidos, esperan que la FED anuncie nuevas alzas a las tasas de interés. ¡Pendientes! Todo eso repercute en Panamá.El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, Benicio Robinson, aseguró que en 4 años el Gobierno Central aumentó su planilla de funcionamiento en 23,183 funcionarios, lo que equivale a 1,300 millones de balboas adicionales y 35 millones en publicidad. ¡Fuerte alza!