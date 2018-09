Duty Free de 25 de septiembre de 2018

Luego que la empresa Tagarópulos S.A. dio a conocer que venderá un alto porcentaje de su inventario y reducirá la operación de su negocio, se desconoce cuál será el futuro de los trabajadores que laboran en la empresa. Son alrededor de 600 personas. Ante esto, el ministro de Trabajo, Luis E. Carles, indicó que hay que evaluar si la actividad económica a la que se dedicaba esa empresa, “es una de las actividades a replantear”.Los supermercados están tratando de concientizar a las personas para que dejen de utilizar las bolsas plásticas, sin embargo la campaña no ha hecho efecto, nadie quiere comprar las bolsas reutilizables.Hay quienes tienen dudas del tema de la concesión de los corredores para el supuesto pago de ellos. Afirman que posiblemente el Corredor Sur está “requetepagado”.Está por finalizar el mes de septiembre y aún no se ha dado la mudanza de los vendedores del Mercado de Abastos hacia el Merca Panamá. Según el Gobierno la mudanza sería efectiva este mes y nadie dice nada. Los comerciantes están preocupados.¡Apagones, el tema de nunca acabar! En el interior del país se ha agudizado el tema de los apagones, a la gente se le sigue dañando los electrodomésticos y el regulador brilla por su ausencia.¿Sabía usted que una persona solo puede obtener dos préstamos personales simultáneamente? Esto porque sólo el 35% de su salario puede ser utilizado para pagar estos montos de dinero.Según el candidato presidencial por Cambio Democrático, Rómulo Roux, si es electo, va a emplear 400 mil personas. ¿Cumplirá eso?Uno de los temas del momento en el país es el desempleo. Ante esto, el empresario Mayer Mizrachi publicó en su cuenta de Twitter: “Sinónimos de ‘desempleado’ en 2018: 1. Emprendedor 2. Influencer 3. Life coach 4. Blogger. (Me incluyo en #1)”.Bancos y financieras son los agentes económicos que más violan las normas sobre historial de crédito y son los más sancionados.El abogado Adolfo Linares señaló en su cuenta de Twitter que “la autoridad que supervisa los servicios no financieros pretende regular la profesión de abogado, lo que viola la Constitución. Cuando les informo el exabrupto me responden: exigencias del Gafi”. Hay que estar pendientes de lo que hacen las instituciones para evitar irregularidades.