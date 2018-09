Duty Free de 21 de septiembre de 2018

Ciudad para la gente y no para los carros

La alcaldesa encargada Raisa Banfield dice estar preocupada por toda la inversión que se está realizando en la ciudad de Panamá para sólo favorecer a los carros. En Twitter dijo: “Tenemos décadas de estar pensando y diseñando la ciudad para los carros, ya es hora de pensar en la gente, no solo la que no tiene carros sino en la que deja el carro para disminuir el impacto en la ciudad. Urge un cambio de modelo para que el desarrollo sea sostenible”. Ese cambio no será tan fácil.

Inyectan 7 millones a franquicias

Tras la pérdida de 2.8 millones de dólares que tuvo Franquicias Panameñas de abril a junio de este año, una empresa les aportará $7 millones para ayudar a la compañía. Veremos resultados...

¿Parque donde están escuelas?

José I. Blandón publicó que “si revisan el PPOT de San Francisco precisamente el uso de suelo que se le otorga a esa área (escuelas de Paitilla) es para parque, salvo una parcela menor para vivienda”.

Panamá deja de ser atractivo a turistas

El presidente de la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL), Armando Rodríguez, afirmó que "Panamá ha perdido ser un destino atractivo por los costos de pasajes". Según Rodríguez los turistas prefieren irse para Europa porque es imposible venir a Panamá. El sector hotelero se mantiene a la baja y esta situación no ayuda para nada a la industria. Afirma que hasta las Convenciones prefieren realizarlas en Cartagena, ya que el aeropuerto está lleno de aerolíneas de bajo costo, situación que no es la misma en Panamá.

Una capitana en el vuelo inaugural

El nuevo Boeing 737 MAX 9 realizó ayer su vuelo inaugural con destino a Tampa, Estados Unidos. La capitana Sonia Ortega tuvo el honor de volar el avión en este primer vuelo comercial, que según la compañía Copa Airlines, quedará para la historia.

No es fácil ser empresario

Siempre se habla que la empresa privada es la que impulsa la economía de un país, pero ¿quién dijo que ser empresario es fácil? En la estadística mundial, 80% de las empresas no llegan a los primeros dos años de vida y del 20% restante solo un pequeño porcentaje llega al quinto año, y aún un menor porcentaje llega a los 10 años, dijo Alfredo Motta.

El corredor más caro del mundo

El representante de San Francisco, Carlos Pérez Herrera, no está de acuerdo con la concesión de los corredores. “Por qué los panameños tenemos que seguir pagando el Corredor más caro”.

Descuentan y no dan fichas...

El Mitradel debe hacer un operativo en Los Andes Mall. Hay denuncias sobre que la compañía de seguridad CISA descuenta cuotas de CSS a guardias, pero no les da las fichas. Hay que investigar eso.

Defiende concesión de corredores

El diputado José A. Domínguez calificó de "politiquería e irresponsable" la promesa del expresidente Ricardo Martinelli de hacer gratis los corredores. Además, defendió la extensión de la concesión.

Piden privatización y reducción de planillas gubernamentales

Hay quienes han opinado en redes sociales que lo primero que debe hacer el próximo gobierno es privatizar Bingos Nacionales, el Banco de Desarrollo Agropecuario, Correos y Telégrafos y eliminar el 75% de empleados en la Asamblea para empezar a reducir la abultada planilla gubernamental. ¿Lo harían?

Bajan las ventas en los restaurantes

La desaceleración económica sigue golpeando a varios sectores. Los restaurantes han bajado sus ventas hasta un 50% y muchos han cerrado sus locales porque no pueden seguir operando.

A rendir cuentas a la Asamblea por extensión de concesión de corredores

La diputada Ana Matilde Gómez pidió que se citara al pleno de la Asamblea a Roxana Cárdenas, gerente de ENA, para que explique la concesión de los corredores Norte y Sur. ENA explicó el tema en un comunicado, sin embargo quedaron más preguntas que respuestas, ya que anteriormente había circulado un primer comunicado justificando la decisión.

Millones en tela de duda

La Asep necesita $25 millones en el 2019 para invertir "en sistemas de mediciones para establecer la calidad de internet, servicio de electricidad y de agua”. ¿Será que es buena está inversión?