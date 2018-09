Duty Free de 18 de septiembre de 2018

¿Qué hacer para ser parte del futuro?

El empresario Mayer Mizrachi publicó en su cuenta de Twitter que “en 10 años el mundo cambió: hoy día las cinco compañías más valiosas son TODAS de #tecnología. Si queremos ser parte del futuro debemos de: 1. Crear Ministerio de Tecnología, 2. Reestructurar MEDUCA, 3. Invertir en educación y 4. Incentivar inversión y desarrollo de tecnología”.

Les fue mejor que el año pasado

Encargados del Black Weekend dicen que el movimiento comercial se duplicó este fin de semana en comparación al año pasado.

Abaratan costos para alquilar

Empresarios se han visto obligados a bajar los precios de alquiler de las oficinas. Especialistas lo atribuyen a la desaceleración económica y el exceso de locales. El costo bajó de $10 a $7.50 el metro cuadrado.

¿Lo mismo, pero con diferentes nombres?

Lectores aseguran que cuando las transferencias de dinero son a los pobres se les llama subsidios y son malos, porque promueven la vagancia, pero cuando son a los ricos, se les llama incentivos, son maravillosos y estimulan la economía. ¿Será cierto?

Generador de empleos a la baja

Industriales destacan que la manufactura representa el 7.7% del total de la mano de obra ocupada en el país. Unas 146,116 personas dependen de la industria, lamentan que el sector esté a la baja.

No quieren cambios de horarios

Vendedores del Mercado del Marisco protestaron por cambios en los horarios para vender sus productos; dicen que el tiempo no alcanza.

Morosos encadenaron medidores

El IDAAN inició el operativo de corte masivo de agua a clientes morosos, unos medidores estaban encadenados para evitar el corte.

¿Se hacen los vivos con venta de materiales?

La Acodedo realizó un operativo en comercios dedicados a la venta de materiales de construcción en Bugaba. Detectaron irregularidades con los materiales y 7 empresas serán sancionadas.

¿A favor o en contra de la invasión?

Panamá se negó a firmar un comunicado del Grupo de Lima que rechazaba invasión a Venezuela. Dicen que no había consenso.

Cochez vuelve a señalar al Canal

El ex embajador de Panamá ante la OEA, Guillermo Cochez, continúa tirándole al Canal de Panamá. Ahora dijo que “cuando veo estos costosísimos contratos de consultoría en @canaldepanama me pregunto: no habrá profesionales idóneos dentro del Canal para hacer el trabajo que contratan afuera?".