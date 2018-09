Duty Free de 14 de septiembre de 2018

La embajada de China y el tema de construcción en los terrenos de Amador ha caldeado un poco los ánimos en Panamá. Un asunto diplomático ha pasado a ser un tema político. Ayer en redes sociales se veía cómo los miembros del Partido Revolucionario Democrático (PRD) le tiraban a los arnulfistas y viceversa. ¿Cómo terminará esto? Se espera la reacción de China y una decisión.Expertos advierten sobre el uso de tarjetas de créditos para el Black Weekend; piden a los consumidores no hacer compras impulsivas y que después se vayan a lamentar por los niveles de endeudamiento.Dice que uno de los problemas con la morosidad en la CSS es que hay empresas que han cerrado y no han reportado eso y ni fueron a cancelar su deuda. Esos también deben aprovechar la moratoria.Según fuentes oficiales del MIDA, en Chiriquí, autoridades panameñas y costarricenses sostuvieron una reunión en Paso Canoas para establecer acciones que permitan el control y la erradicación de los casos de brucelosis bovina, que ha llevado al sacrificio de más de 100 reses en 60 días. Al parecer la presión de los productores los obligó a realizar la reunión, estos sostienen que se oculta información y la situación es más grave.Con la moratoria de impuestos hasta el 31/12 se espera superar la cifra de recaudación de 2017, ya que se exonera los recargos e intereses de impuesto de inmuebles, tasa única para Sociedades y la Cuota Obrero Patronal a empresas y contribuyentes.El político Rubén Darío Paredes tampoco está de acuerdo con la cesión de tierras a China para una embajada. Dijo: “Es totalmente una imprudencia. Es decir, 100 años para sacar la bandera norteamericana y de repente el presidente Varela, desacertadamente piensa en instalar otra bandera, otro enclave, en el territorio donde luchamos todos”.La presidenta de la asociación de centros comerciales, Nadyi Duque, dijo que Panamá es un país barato cuando lo comparas con otros países de la región. “Puedes comprar desde $1", aseveró.¡Los morosos que se preparen! El Idaan anunció que el próximo lunes realizará recortes masivos a nivel nacional a todos los clientes que no tengan su factura al día. Dicen que la deuda asciende a los $65 millones.El MIDA anunció que realizará una subasta para la compra de leche descremada y maíz del TPC con EE.UU; ambos productos al 0% de arancel; las empresas pueden inscribirse hasta el 24 de septiembre.Ya se aprobó en primer debate el proyecto de ley 657, que modifica la ley del régimen especial para el establecimiento y operación de sedes de empresas multinacionales. Según el MICI con esto llegarán más inversiones extranjeras y se generarán mayores empleos.Señor contribuyente, usted puede conocer el valor de su finca apersonándose a las oficinas de la ANATI o enviando un correo, consultando con los datos de su escritura. ¡Ya saben!El exviceministro del MEF, Iván Zarak, planteó en su cuenta de Twitter una idea hipotética sobre los terrenos de Amador para China. “¿Si los terrenos de Amador fueran privados y el dueño se los vende a la embajada? ¿Qué tal si alguno de los concesionarios de las tres Islas le construye y alquila las oficinas a la Embajada? ¿Qué pasaría?”, indicó ayer Zarak.Una propuesta presentada ante la Asamblea busca restringir el alquiler de instalaciones para el funcionamiento de entidades públicas. El MEF y Contraloría deberán restringir los alquileres.