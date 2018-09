Duty Free de 13 de septiembre de 2018

La ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, no dejó claro ayer, en conferencia de prensa, cuánto solicitarán como dispensa fiscal a la Asamblea Nacional. Según la titular, no sabe cuándo se presentará o si solicitarán o no el mismo monto de $300 millones, antes mencionado. Si bien es cierto, el proyecto no ha sido discutido en Gabinete, ¿será que tienen en mente pedir más dinero?Alrededor de 17 cruceros han notificado su escalada en el Pacífico panameño para el inicio de la temporada de cruceros de este año.¡Vergonzozo fue lo que ocurrió ayer mientras se realizaba el sorteo de la lotería! Se tuvo que hacer una “parada técnica” porque el bombo metálico se caía a pedazos y tuvieron que repararlo con cinta adhesiva. ¿No hay presupuesto?El exembajador de Panamá ante la OEA, Guillermo Cochez, publicó ayer en Twitter: “Me confirman certeza de mi denuncia de ayer. @JC_Varela se ha comprometido dar 4 valiosas hectáreas frente al Canal para construcción de embajada China. Debemos parar esa locura”.“Los que, por supuesto nacionalismo, se oponen al establecimiento de embajada de China en Canal, ¿también se opondrán a la de USA en Clayton y Rusia en Albrook?”, cuestionaron.¿Quién ocupa el viceministerio de Finanzas? En la web del MEF sale que Jorge E. Dawson, pero ayer en conferencia estaba Aracelly Méndez.Según el abogado Sidney Sitton, el Ejecutivo solicitará una dispensa fiscal de $600 millones. ¿De dónde sacó eso? ¿Será cierto?Desde ayer comenzaron a llegar turistas ticos a suelo panameño para prepararse y aprovechar el Black Weekend, que inicia mañana. Los turistas vienen bien organizados, hasta llegaron con guías para que los lleven a conocer lugares y los orienten para realizar las compras.¿Sabía usted que desde el año 2000, el Canal de Panamá ha aportado en forma directa al Tesoro Nacional más de $13,300 millones?Tira y hala con el tema de la cebolla, hay discrepancia entre ingenieros agrónomos y los productores. Los agrónomos defienden la importación del rubro proveniente de Holanda, dicen que es apta para el consumo humano y no se está sembrando. Los productores dicen que aunque no se siembre, esta viene con una plaga que afecta el suelo y es un riesgo fitosanitario para Panamá.