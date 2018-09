Duty Free de 12 de septiembre de 2018

El exembajador de Panamá ante la OEA, Guillermo Cochéz, señaló que “por 80 millones de dólares, es lo que le quiere @JC_Varela dar a China para su Embajada”. “En la riviera del Canal piensan darles 4 hectáreas a los chinos para que hagan su embajada. No es posible, un valor de $80 millones y una bandera extranjera ondeando en nuestro Canal. Cuidado”, alertó.Aún no se terminan de aclarar los casos de brucelosis que se dieron el año pasado y ahora se habla de otro brote. ¿Y la transparencia?Hoteleros se muestran optimistas luego de la visita del presidente de Colombia, Iván Duque, al país. Hasta ven la posibilidad de que la aerolínea VivaColombia regrese y mejore el sector turismo.El economista David Saied dijo no entender por qué en la agenda bilateral con el presidente de Colombia no fue tema prioritario el problema comercial con Panamá. “Esto era de alta prioridad tocarlo. Colón no puede seguir esperando más. Es clave que se defienda”.¿Seguimos en negativo? En los primeros siete meses del año, los contratos de trabajo registrados disminuyeron 3.6% al registrar 252,638; en 2017 se reportaron 262,185. ¿Empresas no contratan?Según Indesa la actividad de la construcción generó el 19% del PIB de Panamá en 2017. “Esto explica por qué la huelga golpeó tan duro”.El exembajador en Washington, Mario Jaramillo, llamó a la tranquilidad, asegurando que no le darán tierras del Canal a China. ¿Seguro?El primer bono verde por un monto de $52.2 millones emitido el CAF beneficiará a proyectos ambientales de Panamá, Ecuador y Perú. Economistas dicen que es la primera vez que esta entidad financiera estructura bonos verdes. ¿Punto a favor del país?Dice el precandidato presidencial Mario Etchelecu que va a "reactivar la economía de Panamá". ¿No que estamos volando?El comentaristas Juan Carlos Tapia dijo: “estoy de acuerdo con el comunicado del presidente al referirse a la intromisión de USA en nuestros asuntos diplomáticos con otros países. Así mismo debieron responder en el caso Waked, presenten las pruebas y después actúen. ¡Pero no! Lo acabaron a él y más de mil puestos de trabajo”.