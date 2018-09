Duty Free de 11 de septiembre de 2018

El exministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, citó en su cuenta de Twitter varios puntos positivos sobre Panamá. “Panamá es el país de América Latina que: 1. Más crece; 2. Paga la menor tasa de interés; 3. La inflación anual es 1%; 4. Ha reducido los déficit fiscales; 5. Se redujo la pobreza del 25% al 20% de la población”. Suena todo tan perfecto, ¿no?Construir la embajada de China frente al Canal ha sido muy criticado, pero hay quienes aseguran que el país asiático no es amenaza.La clave para mantener funcionando al Canal de Panamá, es el mantenimiento. El fin de semana realizaron reparaciones en las batientes de las compuertas y vaciado de las esclusas de Gatún.Según la Cámara Panameña de la Construcción, el presidente Juan Carlos Varela acordó revisar la factibilidad de introducir la figura del ‘leasing’ inmobiliario como una opción para que más panameños adquieran una vivienda propia. Ojalá lo apliquen pronto. Se necesita.Señores de la ACODECO, estén más pendientes de las ferias en Veraguas. Están vendiendo arroz compita y parecen más churú que arroz. Los interioranos también se merecen producto de calidad.Hay rumores sobre que Franquicias Panameñas está analizando retirar el arroz con pollo de su menú. Piénsenlo bien, a la gente le gusta.El abogado Guillermo Cochez dice que no entiende el afán del presidente en pelearse con Estados Unidos. ¡Todo es China!La vicepresidenta y canciller Isabel De Saint Malo dijo que: “Esto es lo que dicen reiteradamente publicaciones internacionales sobre economía panameña, tenemos la mejor proyección. Cuando escuchamos a algunos aquí parece que hablan de otro país. Debemos tener más confianza en nosotros mismos y ver la realidad”, aseguró.Dice Orman Innis que pongan la embajada China en Arraiján para que cuando los chinos vivan el tranque, terminen pronto los proyectos.La empresaria Ursula Kiener compartió en Twitter que fue a “Casco Viejo, primero fui a Pedro Mandingas donde me cobraron $9 por un "vino de la casa" y luego a Strangers Club donde una Panama o Balboa cuesta $5. Tenía rato sin salir, pero esos precios son absurdos”. ¿Será que estos negocios quieren recuperar con esos precios lo que han perdido?