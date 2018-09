Duty Free de 3 de septiembre 2018

Culpan al alcalde por cierre de negocios

En redes siguen tirándole al alcalde capitalino, José Isabel Blandón. Un usuario le dijo: “Cerraste la calle y New York Bagle”, a lo que Blandón respondió: “Falso, New York Bagel tiene nueva administración y está en remodelación. En su afán de tratar de hacer daño político, no vacilan en mentir. Segundo negocio que dicen que ha cerrado y no es cierto”.

Molino de $3.5 millones se pierde

Productores en Chiriquí denuncian que en la provincia hay un molino abandonado que fue construido a un costo de $3.5 millones; la estructura nunca se utilizó y el arroz se pierde en los campos.

Metro necesitará personal

Con el gran porcentaje de avance de la Línea 2 del Metro de Panamá, ya las autoridades anunciaron que necesitarán doblar el personal para cubrir la operación de este transporte. ¡Apliquen!

Hablando de dinamismo

Hasta cuándo las autoridades de este país nos venderán el mismo discurso de “que el país está creciendo en gran escala, sólo que hay sectores que no están teniendo el mismo crecimiento y estamos viendo cómo dinamizarlos”. El ministro de Trabajo, Luis E. Carles, lo volvió a repetir en una entrevista. Tienen meses diciendo lo mismo y no se ven resultados de ese supuesto plan de dinamismo que tanto habla el gobierno.

Malas finanzas en salas de belleza

¿Será que las finanzas en los salones de belleza no están muy bien? En redes sociales lo que sobran son promociones de estos negocios. Ofrecen químicos y otros trabajos en precios por el piso cuando regularmente estos procedimientos son caros.

¿Seguridad incompetente?

En los últimos meses se ha registrado la muerte de varios guardias de seguridad de comercios porque éstos no están preparados para enfrentar un robo a mano armada. Detrás de eso hay negocios que los ponen a no permitir que personas se estacionan frente al local si no son usuarios. ¡No pueden cumplir con su función principal y le piden otras cosas!

Difícil situación financiera

La situación económica en el país sigue golpeando a las empresas. Nuevamente la Distribuidora Tagarópulos está evaluando cambios por su situación financiera. ¿Más despidos?

Aupsa pide presupuesto

Un presupuesto de 8.5 millones de dólares está solicitando la AUPSA a la Asamblea Nacional para la vigencia fiscal del año 2019. Se preguntan si es necesario dar esa suma a una entidad sumida en el escándalo y que se supone será reestructurada.

Viviendas aumentan de costo

Especialistas del sector inmobiliario aseguran que el costo de las viviendas ha subido y no ha sido un año muy bueno para la industria. Consumidores dicen que la gente se espanta con los precios.

Usuarios pierden $3 para evitar hacer el trámite

Usuarios de MiBus y el Metro dicen que para comprar una tarjeta en máquinas de recarga obligatoriamente tienen que pagar $5, la tarjeta cuesta $2 y los otros $3 deben ser recargados, pero esto no pasa de inmediato, tienen que ir hasta Albrook para hacer el trámite, muchos prefieren dejar eso así por falta de tiempo y pierden $3.

El negocio del momento...

Definitivamente que el negocio del momento son los ‘food truck’. Poco a poco la ciudad se ha ido llenando de estos carritos que venden comida rápida de todo tipo. Ojo con las regulaciones y permisos.

¿Qué esta pasando en ENA?

Un año ha pasado desde que Roxana Cárdenas asumiera el cargo de gerente general de ENA y su participación ante medios de comunicación ha sido poca o mejor dicho casi nula. Nadie sabe que pasa en ENA desde que está en el cargo. Buena o mala, la administración anterior siempre llamaba a conversatorios o ruedas de prensa, pero esta no. La semana pasada estuvo en la comisión de presupuesto de la Asamblea presentando la vista presupuestaria de la entidad y no le fue muy bien con los diputados. ¿Esta es la única manera para poder verla?

¡Alerta, publicidad engañosa!

Una empresa de telefonía móvil anuncia a sus clientes prepago que si realizan una recarga por cualquier suma tendrán WhatsApp gratis por un mes, resulta que cuando vence la recarga no se obtiene tal beneficio. ¿Publicidad engañosa?