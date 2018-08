Duty Free de 31 de agosto de 2018

Habla sobre las privatizaciones

El precandidato presidencial por el PRD, Ernesto Pérez Balladares, se deslindó del tema de las privatizaciones en su cuenta de Twitter. Dijo: “la responsabilidad de las privatizaciones de empresas estatales (cítricos de Chiriquí, Cemento Bayano, etc.) fue responsabilidad del Gob. de Endara, a mí me correspondió crear empresas mixtas donde el Estado mantiene 49% de las acciones”.



Anuncian planes para presupuesto

El superintendente de Bancos, Ricardo Fernández, sustentó la vista presupuestaria 2019 por $24.5 millones. Esto abarca el reemplazo de equipos, adecuación de oficinas, contratación de personal y otros.



¿Lugar correcto para la actividad?

La tercera versión de Expo Cebú 2018 se desarrolla actualmente en la arena Roberto Durán. El lugar aglutina vacas y caballos para para una serie de actividades. ¿Se diseñó el lugar para esta clase de eventos? ¿Era el lugar ideal?



¿Quieren boicotear la conferencia?

Mientras el ministro de Ambiente, Emilio Sempris, prepara una conferencia para hablar sobre el sector forestal, un grupo de personas ya alista una protesta en el mismo sitio donde se desarrollará hoy el evento. Los protestantes están preocupados por la destrucción del medio ambiente en Panamá. Todo indica que buscarán boicotear la actividad anunciada muy alegremente por el ministerio.



Tratar desempleo con prioridad

Los analistas panameños siguen preocupados por la situación de desempleo en el país. Afirman que debe ser una prioridad para el Gobierno. Dicen que una de las razones es la caída de la inversión por las regulaciones absurdas y por las visas excesivas.



Critica el aumento del desempleo en el país

El comentarista político Juan Carlos Tapia criticó la situación económica en el país. Manifestó que “el índice que más demuestra que un país económicamente está retrocediendo, es el desempleo y hoy sale la publicación de una empresa mundial que hace estos estudios, que desde el momento que tomó posesión este gobierno, todos los años la tasa de desempleo ha subido”.



Subsidio sólo para los nacionales

El diputado Raúl Pineda reiteró su propuesta de que extranjeros irregulares no deban beneficiarse del subsidio a la tarifa del Metro y que sea exclusivo para nacionales. ¿Se tomará en cuenta?



Comerciantes violan normas

Algunos comerciantes insisten en violar las normas. En un operativo en Colón se citó a los propietarios de un local comercial por violar normas de ley antitabaco. Siempre hay sorpresas en los operativos.



Realizan protestas en la CCIAP

Trabajadores y profesores se apostaron ayer en las afueras de la sede de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, en rechazo a la propuesta de dividir la Caja del Seguro Social.



Sempris citado al Pleno legislativo

El ministro de Ambiente, Emilio Sempris, sigue en el “ojo de la tormenta”. El ministro fue citado citado por el Pleno de la Asamblea Nacional para que responda un cuestionario por los trabajos de edificación que se están realizando en el Parque Nacional Coiba y la vigilancia del área forestal de Darién.

Muchos estarán pendientes de lo que allí justifique.



Reconocimiento por buena acción

La embajada de los EE.UU. recibió la certificación LEED Gold por promover el transporte masivo y ciclismo; reducir consumo del agua hasta un 50%, emplear materiales reciclables para su construcción.



Exembajador recuerda al senador McCain

El embajador de Panamá en Washington D.C., Mario Jaramillo, recordó una anécdota con el fallecido senador, John McCain. En su cuenta de Twitter recordó: “Conocí a Sen John McCain, cuando ya había perdido elección para Presidente. Con cara “triste” le dije: “Senador, aquí en Panamá, estábamos muy tristes cuando perdió las elecciones. Pensamos que tendríamos EL PRIMER PRESIDENTE PANAMERICANO DE LOS ESTADOS UNIDOS (nacido en Colón)”. Recordemos que McCain nació en la Base Naval Aérea de Coco Solo.

Frenan el nombramiento

La Comisión de Credenciales rechazó el nombramiento de Diego Ferrer en la junta directiva del Fondo de Ahorros de Panamá, porque todavía hacen falta por designar a dos personas más.