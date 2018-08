Duty Free de 29 de agosto de 2018

¿Y los operativos? Los del Ministerio de Trabajo deberían darse una vuelta en horas de la noche por la estación del Metro de San Miguelito, donde hay una proliferación de personas trabajando de manera informal ocupando toda la servidumbre, obstruyendo el paso de los peatones. Se vende comida y toda clase de productos, algunos andan acompañados hasta de niños y otros son extranjeros. ¿Quién pone orden?Especialistas dicen que Panamá podría beneficiarse del conflicto entre China y EE.UU., atrayendo empresas para distribuir productos.Consumidores denunciaron el juega vivo de un restaurante de comida rápida que realizaba una promoción ayer. Como muchos fueron por la oferta, en una hora subieron precio del producto.Niveles de deuda siguen en aumento. Según reportes oficiales la deuda del sector público no financiero aumentó en $1,322 millones durante el último año, ubicándose en $24,386.7 millones al término de julio. Economistas advierten que esto es negativo.Porcinocultores denuncian que el Gobienro está incumpliendo acuerdos, dicen que está en proceso la importación de jamón para las naviferias y a ellos no le comprarán sus cerdos.La orden de proceder para iniciar el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal se entregará antes que finalice el año. ¡Enhorabuena!Empresarios aseguran que Colón es la provincia con mayor riqueza del país debido a megaproyectos en marcha. ¿A quién llega la riqueza?¡Se acabó el relajo! Las empresas distribuidoras de energía en Panamá tendrán que establecer oficinas de atención por mal servicio eléctrico. Al fin las personas dejarán de subir y bajar escaleras, además, la población tendrá mayor facilidad al momento de hacer sus consultas o presentar reclamos.Productores esperan que los meses pasen rápido para reunirse con Varela; dicen que ninguna autoridad está cumpliendo lo acordado.Cebolleros aseguran que la producción del rubro, de agosto y septiembre, podría perderse ante la falta de comercialización. Dicen que como todos los años el mercado está inundado del producto importado de Holanda y no hay espacio para colocar las suyas. Los productores mantienen sus bodegas inundadas de cebollas que podrían perderse en próximos días.