Duty Free de 27 de agosto de 2018

El exdirector del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Edwin Cárdenas, salió a defenderse y culpó a Eduardo Carles, ministro de MIDA, de ser el responsable por los 74 contenedores de arroz provenientes de Guyana que fueron incinerados en un puerto en diciembre de 2015. Carles ha tratado de deslindarse de la responsabilidad en el hecho, con sendas declaraciones.Se espera que Carles responda todas las interrogantes cuando regrese de China, donde se informó, ha estado.Los centros comerciales en Panamá ya afinan los últimos detalles para el Black Weekend que se realizará del 14 al 16 de septiemnre próximo. Ya tienen lista la mercancía que se va ofrecerá con descuentos.La Comisión de Comercio de la Asamblea ya inició la discusión al proyecto de Ley, que crea el Régimen Especial para establecimiento y operación de empresas multinacionales SEM.La diputada Zulay Rodríguez no dudó y se pronunció sobre la importación de miles de quintales de arroz procedente de Guyana, que fueron incinerados. Denunció que existe un negociado no solo de arroz sino que también otros productos que el propio Gobierno está importando maíz, lenteja y codito. Dijo "ellos están ocultando la información porque no pueden señalar que debido a la sobrecompra de arroz y por tenerlo por más de siete meses se dañó”. Ya hay denuncias formales.Conductores de carro cisternas del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales realizaron un paro para exigir el pago por sus servicios. Dicen que el IDAAN les debe 24 millones de dólares, no descartan protestas. ¿Andan de malas paga?Panamá no escapa de la guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Hay mucha preocupación e incertidumbre en lo que pasará a futuro. Desde la inauguración del Canal ampliado el segmento de gas natural licuado (GNL) es el tercero de mayor importancia en la vía. Sin embargo. expertos advierten que la guerra comercial podría afectar el desempeño de la actividad por la vía acuática.Según un estudio realizado por especialistas, en Panamá hay 2.9 millones de usuarios activos en el uso de internet, ocupando el segundo puesto de la región, sólo superados por Costa Rica.La Superintendencia del Mercado de Valores ordenó la liquidación forzosa de la casa de valores Blue Numbers Securities Inc, por la falta de supervisión, gerencia y perfiles inadecuados para la operación.El Consejo de Gabinete aprobó la suscripción de un préstamos por $87 millones entre el MEF y el Banco Interamericano de Desarrollo. Eespecialistas se preguntan que hasta cuándo van adquirir deuda.Productores denunciaron que 12 mil hectáreas de cultivo de arroz están en riesgo de perderse, ya que no hay mercado para colocarlos y los molinos no quieren comprarlo. Aunado, afirman que está por entrar un contigente de arroz importado que ya no se puede frenar por que lo negociaron “los poderosos”. Nadie sabe que está pasando con las reuniones que mantienen con el Gobierno. ¿En que parará esto?En un operativo realizado por el Minsa descubrieron un local clandestino que se dedicaba al reempaque de pollos sin cumplir las medidas de bioseguridad y cadena de frío. ¿Siguen las cochinadas?Agarrados “infraganti” fueron encontrados un grupo de personas que Colón tasajeando carne de unas vacas que habían sacrificado sin tomar en cuenta medidas sanitarias. Al parecer, con un operativo, las autoridades le dañaron la venta que iban a realizar. Autoridades coordinan acciones para evitar que las personas sacrifiquen reses sin haber cumplido con la aprobación de la entidad de salud, piden a los ciudadanos denunciar. ¡Cuidado!¿Otro sobrecosto? La construcción de la Línea 2 del Metro de Panamá sufrirá un incremento por unos $13 millones,porque se trabajarán las 24 horas del día, en la obra.