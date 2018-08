Duty Free de 24 de agosto de 2018

Carles vive escándalo desde China

El ministro del MIDA, Eduardo Carles, no termina de salir de un escándalo para caer en otro. Al parecer no le ha ido muy bien en su gestión, afectada por denuncias e inconformidades por parte del sector al cual representa. Ahora sale el escándalo del arroz incinerado, del cual se está limpiando las manos. Ayer le salió otro zafarrancho, pero Carles está en China. ¿Estará tranquilo?

Un año para retirar el Cepadem

Las personas que aún no han retirado su Cepadem tienen hasta un año para hacerlo, así lo dio a conocer el director del Programa de Planificación e Inversión del MEF, Olmedo Arrocha.

Alertan giro negativo en déficit

El economista David Saied dijo que se deteriora la situación financiera en el Sector Público. El déficit fiscal pasa de $95 millones en el primer semestre 2017 a $1,061 millones en primer semestre de 2018. Un giro negativo de $966 millones.

Consulado agradece fiesta en Panamá

El Consulado de Panamá en Miami agradeció a Emilio y Gloria Estefan por organizar el pasado viernes 17 de agosto una fiesta panameña en conmemoración de los 499 años de la Fundación de la ciudad de Panamá.

Grúa puede causar accidente

Vecinos de Bella Vista denunciaron que una grúa permanece sobre la vía desde antes de anoche en Bella Vista; la grúa podría desprenderse y causar una accidente, ya que se mantiene en un lugar donde transitan vehículos y peatones. El proyecto está en La Cresta.

¿Giraron varios cheques a ciertos funcionarios que ya renunciaron?

Una persona denunció a tráves de las redes sociales una supuesta irregularidad que se está dando en instituciones públicas. Al parecer una entidad pública ha girado cheques y quincenas a una persona que renunció. Se preguntan si no le están comunicando a la gente de recursos humanos sobre la renuncia del trabajador y si es normal que estas cosas sucedan con frecuencia. ¡Cuidado!

Culminan los trabajos en la ACP

La ACP anunció que culminaron los trabajos en la cámara seca de Gatún. Unos 300 trabajadores laboraron de manera continúa en trabajos de reparación de válvulas y reemplazo de compuertas.

Presentan obras para el turismo

El presidente Juan C. Varela presentó los conceptos de obras para el desarrollo turístico del país como el Centro de Convenciones de Amador, el Centro de Convenciones de Chitré y la terminal de Cruceros Amador.

Crítica acción de diputados

El exviceministro Adolfo Linares criticó a los diputados. Dijo: “les pagamos planillas brujas, autos exonerados, contratos chimbos, viajes faraónicos y ahora viajes de luna de miel. Son como sanguijuelas”.

Bonos para comprar mercancía

Un reconocido comercio dedicado a la venta de calzados anunció en redes sociales una promoción para clientes. Por la compra de un par de zapatos de determinado precio otorgan un bono que ni siquiera alcanza para comprar un par de zapatos de los que ellos mismos venden en su local. Personas califican la promoción como un engaño, ya que no se puede comprar nada.

Siguen apostando por Panamá

El ex Embajador de Chile en Panamá, Francisco Cruz, dijo que su país sigue apostando por Panamá. AGUNSA, empresa chilena, apuesta por aprovechar ventajas de la Zona Libre de Colón”, informó.

Se pregunta cómo cambian cheques

El comentarista político Juan Carlos Tapia hizo una crítica sobre la forma en que los diputados cambian los cheques de las personas que tienen en sus planillas. En twitter dijo: “Cuando yo mando a mi mensajero a cambiar un cheque al banco en efectivo, tengo que darle mi cédula y si no, no me lo cambian. Como puede un diputado cambiar cheques a nombre de terceros, con firmas falsificadas. El Banco es corresponsable”.

¡Ojo! No se alarme por las sirenas

Tocumen S.A. informó ayer que debido al simulacro de accidente que se llevará a cabo el 29 de agosto, escucharán el sonido de sirenas y la circulación de ambulancias, carro de bomberos.