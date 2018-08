Duty Free de 20 de agosto de 2018

¿Air Europa buscaba oportunidad desde hace años en Panamá?Juan Carlos Varela destacó que Air Europa ha mostrado interés en establecer en el Aeropuerto de Tocumen un vuelo directo Madrid-Panamá que iniciará operaciones en el 2019. Vinculados al sector dicen que Air Europa está en eso desde el pasado gobierno, pero debido a una jugada sucia para hacer que otra aerolínea subiera de frecuencia, no se ha concretizado.Desaceleración ligada a corrupciónEl precandidato presidencial, Nito Cortizo, dijo que la desaceleración que ha llevado a muchas empresas a cerrar es producto de las malas políticas aplicadas por el gobierno y los casos de corrupción.¿Promesas y más promesas?En 2010 el exministro del MEF, Alberto Vallarino, propuso construir una torre financiera en el terreno de la antigua Embajada de EE.UU; en el 2012, Martinelli prometió construir el nuevo Hospital del Niño y Varela también.El sector hotelero sigue a la bajaSector hotelero sigue en rojo. Hoteleros están preocupados por la situación, la ocupación hotelera ha disminuido de manera considerable. El presidente de la Asociación Panameña de Hoteles, Armando Rodríguez, manifestó que entre todos los países de la región, Panamá ha decrecido en la cantidad de visitantes. También agregó que los pronósticos para este año no son satisfactorios y reconoce que es una situación que no va a mejorar.¿No cree en la Coalición?"Panamá tiene la capacidad de salir adelante por sí mismo", fue la respuesta del presidente ante la iniciativa de gremios empresariales para formar una Coalición para restablecer la institucionalidad, por la crisis que enfrenta la administración de justicia. Dijo que es normal que se pronuncien sobre diversos temas, pero que "cada uno debe preocuparse en su área".Pendientes para no pagar de másQuien tiene una propiedad que no utilice, se les recomienda dejar cerrada la llave de agua. Se están dando casos de casas vacías a las cuales les está llegando una factura importante de agua.¿Prefieren pagar seguros privados?Al parecer cada vez más las personas prefieren pagar seguros médicos privados; según estudios los costos médicos de planes de salud privados aumentaron y la tasa de inflación médica supera la inflación general.“Crisis afecta clima de inversión”La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, (APEDE), Mercedes Eleta de Brenes, dijo que “la actual crisis institucional es una situación que afecta el clima de inversiones”.Carne congelada iba a ser vendida como fresca; la detectaron en ColónEn Colón retuvieron un contenedor con carne congelada de dudosa procedencia; según productores la carne iba a ser descongelada para luego venderla como un producto fresco. Piden a las autoridades estar vigilantes porque esto afecta a consumidores.Cartera de Casas de Valores subeLos fondos que administran las casas de valores en Latinoamérica, entre ellos Panamá, han ido en aumento; en el primer semestre del año alcanzaron más de $35,577 millones, 11% más que en el 2017.Los productores están contentos con el fin del control de preciosFalta menos de un año para que culmine el periodo del Gobierno actual; los productores dicen que es un alivio saber que la medida de control de precios ya tiene fecha de caducidad porque no podrá ser prorrogada en el mes de diciembre porque el Gobierno de turno ya se va y está por saberse quién será el próximo gobernante. Dicen que es lo mejor que le puede pasar al sector, en un momento en el cual se atraviesa por una crisis. Los productores manifiestan que irán en contra de la medida si se intenta implentar más adelante.El Canal con cifras positivasEl Canal de Panamá registró un crecimiento acumulado de enero a junio de 10.1% interanual . Según los números este es un buen ritmo de crecimiento, las cifras van en positivo, en lo que va del año.