Duty Free de 17 de agosto de 2018

El presidente Juan Carlos Varela fue cuestionado sobre el préstamo de $400 millones a ETESA. Según la Gaceta Oficial es para pagar la Tercera Línea de Transmisión Eléctrica, pero el presidente dijo que el préstamo no es para esa línea. “Eso creo que es un préstamo para la cuarta línea de transmisión, que apenas está en precalificación”. Dijo que ni siquiera impacta en el presupuesto. ¿Qué paso?¡El sector construcción no levanta cabeza! Los permisos de construcción siguen disminuyendo. Sólo en el mes de junio cayeron en 42.9% y en el acumulado de enero a junio han bajado 51.9%.El Banco Hipotecario realizó un operativo sorpresa en edificios de Santa Ana para notificar a clientes mosoros que pueden ponerse al día. Pero advirtieron que de lo contrario vendrán los desalojos.La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional avaló los nombramientos de los nuevos directivos en la Caja de Ahorros y en la Superintendencia del Mercado de Valores. Se designó a María Gabriela Tomas de Guardia, como miembro de la junta directiva de la Caja de Ahorros y a Luis Antonio Chalhoub Moreno como integrante de la junta directiva del Mercado de Valores. Pronto serán ratificados en el Pleno de la Asamblea.El abogado Alonso Fraguela hizo una crítica sobre la situación que hay en el país, basado en dos temas del momento. En su cuenta de Twitter, Fraguela dijo que “entre un escándalo + $400,000,000.00 para la línea eléctrica = Un Pueblo electrocutado”.Un tema de nunca acabar. Personas denuncian que los apagones los siguen afectando y cada vez son más constantes. Varios equipos se han dañado y las personas tienen que costear su reparación, lo más extraño es que el recibo de luz viene igual y no baja la tarifa. Los afectados prefieren no presentar las denuncias porque el trámite es muy engorroso.Siguen las denuncias sobre la importación de leche en polvo que luego es vendida como leche fluida, tras pasar por un proceso. Productores dicen que esto va en contra de las normas sanitarias.La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas emprende una retadora propuesta basada en el Plan Maestro del Agro de la Región Occidental acuerdo público-privado de esa región, la visión es al 2025.Ya se escuchaba y se veía venir. La ATP adjudicó la operación del Centro de Convenciones de Amador a la empresa estadounidense SMG, una de las más importantes operadoras. Estará listo en 2019.En el primer trimestre de 2018 Guatemala fue el mayor exportador centroamericano de aceite de palma, vendió $78 millones, seguido de Honduras con $45 millones, Costa Rica con $32 millones, Nicaragua con $6 millones, Panamá con $3 millones y El Salvador con $200 mil.En el Mercado de Abasto se botan toneladas de alimentos por día. La situación causa molestias a productores, que dicen que los alimentos deben ser donados y que comerciantes deben apoyar.Buenas noticias para el sector turismo panameño. A partir del 25 de febrero de 2019, la aerolínea Air Europa unirá Madrid y la Ciudad de Panamá cinco veces por semana con aviones Boeing 787-8. Con este vuelo Air Europa sumará 16 ciudades de norte, centro y Sudamérica a las que vuele desde Madrid. Oportunidad para que viajeros aprovechen.VentureBeat, uno de los medios más grandes de Silicon Valley, publicó un artículo de Criptext, startup de Mayer Mizrachi. Así, Panamá queda representado en el mundo de la tecnología.