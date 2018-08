Duty Free de 15 de agosto de 2018

En los últimos días el ministro de Desarrollo Agropecuario, Eduardo Carles, se ha dedicado a reunirse con productores o enviar a representantes de la entidad a varios lugares para dialogar y tratar temas del sector. Productores no descartan que el ministro esté buscando suavizar la problemática con el sector, para apaciguar la rebelión de cara a la reunión de mañana en la cual estará el presidente de la República. ¿Teme a más protestas?Dicen economistas que si no se manejan bien las declaraciones de la procuradora, esto va a debilitar una economía que está ralentizada.Los avicultores siguen dando cátedra de buenas protestas. Mañana estarán en la Placita de Santiago, con su peculiar repartición de sancocho y huevos en pro de la defensa del agro.El alquiler y venta de locales comerciales no logra levantarse.La desocupación del mercado comercial pasó de 306,642 metros cuadrados en el segundo semestre del 2017 a 322,445 en el primer semestre de este año. Expertos culpan a la desaceleración.En un operativo realizado ayer, autoridades detectaron que en un minisuper de David, Chiriquí, se vendía carne de dudosa procedencia. No sabían de qué animal era. ¡Cuidado!Ahora las agencias turísticas se dedicarán a traer turistas chinos a Panamá con el permiso que dieron los asiáticos.¿En qué quedó el tarifazo eléctrico y de dónde sacarán los $60 millones que requieren para que el pueblo no lo pague? Rindan cuentas.Los jubilados dejaron claro que no bajarán la guardia; ya lograron que se aprobara en primer debate el aumento a sus pensiones, dicen que no descansarán hasta que se apruebe todo este mes.¿Sabía usted que la economía o cadena naranja comprende sectores donde el valor de bienes y servicios se fundamenta en creatividad?Muchas críticas se generaron luego que saliera a la luz que el Consejo de Gabinete aprobó un préstamo por $400 millones para pagar la Tercera Línea de Transmisión. Dicen que “la bomba” lanzada por la Procuradora sirvió para distraer a los espectadores sobre el tema. Al final no lograron su cometido porque ya hay varias personas cuestionando el préstamo que supuestamente debió ser por $300 millones.