Duty Free de 14 de agosto de 2018

¿Qué le pasó al director de Planificación e Inversiones del MEF, Olmedo Arrocha? Lleva varios meses al frente de las entrega de Cepadem, ya sabe la logística, conoce sobre las entregas y parece que ayer le falló la experiencia. Lo que pasó en el Domo fue un “despelote” y luego salió a reconocer que el recinto no tenía la capacidad para recibir a tantas personas. ¿Le fallaron las matemáticas?Dice el viceministro de Economía que de los aportes del Canal destinan 1,593 millones a educación. El sector recibe y recibe y no mejora.Cuidado con los anuncios de empleo que salen en internet. Hay denuncias por uno de Encuentra 24 que solicita chofer con carro y cuando la persona se presenta le roban el vehículo.La desocupación total del mercado comercial en la ciudad de Panamá aumentó de 306 mil 642 metros cuadrados en el segundo semestre del 2017 a 322 mil 445 metros cuadrados (m2) al finalizar el primer semestre de este año. La situación económica los sigue golpeando.Llegó el primer embarque directo de importación de productos panameños al Estado de Qatar. La mercancía estará disponible en uno de los centros comerciales más exclusivos de Doha.Hasta el momento, al Canal de Panamá le está yendo muy bien. Dice la ACP que esperan superar los ingresos que habían pronosticado.Según el abogado Publio Cortés, hay una crisis económica mundial de alto impacto. “Es útil que nos enteremos lo que se reporta fuera”.La segunda ronda de negociación del TLC entre Panamá y China inicia la próxima semana, dicen que ahora Panamá planteará sus posturas, ya que la primera solo era para conocimientos.Las planillas de la Asamblea no fueron divulgadas porque faltaba la revisión del MEF para hacerlo. ¿Aún no terminan de revisarlas?El Canal de Panamá aclaró ayer que no tienen nada que ver con lo que el Órgano Ejecutivo decida hacer con el dinero que la institución aporta al Estado.El administrador Jorge Quijano dijo que “tenemos que estar claros que el Canal de Panamá no determina para donde van los excedentes que le da al Estado y por tal razón, esa es una decisión de gobierno”.