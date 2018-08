Duty Free de 13 de agosto de 2018

Fiscalizando a Etesa...El exsecretario de Energía, Juan Urriola, es un fiscalizador diario de lo que hace la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. En Twitter publicó: "Cómo pretende Etesa adjudicar el proyecto línea 4, sin tener garantizada la servidumbre, especialmente en reservación Gnöbe? La servidumbre ocasionó demoras y costos ocasionales en línea 3. ¡Aprendemos?"Revisión de TLC no es tan fácilEl presidente Juan Carlos Varela le sugirió a los productores la semana pasada la posibilidad de revisar los Tratados de Libre Comercio para ayudar al sector. Especialistas ya comienzan a criticar la declaración dice que es meterse en "camisa de 11 varas".A gastarse el décimo...Muchos empleados recibirán, esta semana, el pago de su décimo tercer mes. Y la interrogante de la mayoría es ¿en qué me lo gastaré? si no es que ya lo tienen comprometido para deudas. Analice bien.Café local para el mundo...Café La Huella, de Panamá hacia Inglaterra, 59 cajas de café de diferentes variedades como Bourbon, Catuai, Pacamara, Caturra y Geisha que serán probadas por el mercado inglés.Multados por incumplir con la veracidad en la publicidadLa ACODECO impusó 378 multas a diferentes agentes económicos del país, hasta el 8 de agosto de este año, por faltas a las normas de publicidad, Las multas alcanzan los $319.100. Las actividades con mayor monto de multas, son los almacenes de ropa y calzados con $77,560 por 113 sanciones. Las telefónicas recibieron sanciones por $19,200; los restaurantes por $16,800. Estarán vigilando a los juega vivo. ¡Ojo!Cierran en horas picosEn las últimas semanas, en el Corredor Sur, han cerrado un paño, a tempranas horas de la mañana, cuando hay más vehículos, por adecuaciones que están realizando. Deberían analizar los horarios.Intercambio no debe ser a presiónAbogados están cansados que Panamá ceda a peticiones internacionales en materia de intercambio fiscal. Dicen que nos lo tienen de "congos" y hay información que no deber ser divulgada.Lanzamiento de Expo LogísticaLa próxima semana se realizará el lanzamiento de EXPO LOGÍSTICA PANAMÁ 2018, evento que atraerá inversionistas y empresarios nacionales e internacionales. Un repunte al sector logístico.Piñas a Nueva ZelandaTécnicos de Nueva Zelanda recorrieron varios centros de producción de piñas en Panamá. Al parecer están interesados en lograr el envío de piña hacía al mercado de Nueva Zelanda. Los agroexportadores panameños están que brincan de un pie y harán los posible para no perder la oportunidad. Dicen que se aproximan otras visitas para lograr concretar la exportación.Mejoró fachada de zona franca para atraer más inversionistasTras su primer año de gestión, el gerente de la Zona Libre de Colón, Manuel Grimaldo, aseguró que lo primero que tuvo que hacer fue mejorar la imagen de la zona franca para atraer más inversionistas."Realicé mejoras de la infraestructura, señalización y nomenclatura, bodegas mejores adecuadas. Además, pintura y mantenimiento de área verde".No hay mercado para vendedoresLa alcaldía de La Chorrera desalojó a vendedores ilegales que se encontraban en la servidumbre. El problema se agrava por la falta de un Mercado. Culpan a la Cadena de Frío.Entra arroz importado en época de cosecha, hay malestar en el sectorSigue el malestar en el sector agropecuario. Los productores dicen que hace más de una semana entraron al país 500 mil quintales de arroz procedentes de Paraguay, y al parecer durante estos días se espera una nueva importación del grano en cáscara. La disconformidad aumenta por que los arroceros nacionales están en plena época de cosecha. Los productores dicen que se hizo el inventario y hay suficiente arroz como para cubrir la demanda hasta noviembre y con esto se invadirá el mercado.Mal servicio de comida a domicilioLos servicios de comida a domicilio de cada restaurante deben mejorar, porque demoran mucho en entregar los pedidos. Los clientes ya prefieren pedir por medio de las 'apps'.