Duty Free de 10 de agosto de 2018

Negociación marítima

El administrador de la Autoridad Marítima de Panama (AMP), Jorge Barakat Pitty, mantuvo un encuentro con el ministro de Transporte de la República Popular China, Li Xiaopeng. Ambas autoridades expresaron que están interesadas en lograr un memorándum de entendimiento en materia marítima. Ya se iniciaron las negociaciones para la firma de este acuerdo bilateral.

Canal sin excedente para jubilados

Empresarios califican de irresponsable el proyecto de ley que aumenta a los jubilados. Estiman erogación millonaria que puede quebrar a la CSS o al Estado. Indican que el Canal no tiene excedentes.

Embajador recibe premio de COEL

El Consejo Empresarial Logístico entregó un premio al embajador de los Países Bajos en Panamá, Dirk Janssen, el cual simboliza la excelente cooperación que están potenciando como socios.

CoNEP en contra de aprobación

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), Severo Sousa, criticó la aprobación en primer debate de la Asamblea Nacional, del aumento a pensiones para los jubilados. “Cómo se aprueba sin tener las cifras actuariales de CSS y se compromete financieramente el patrimonio de los cotizantes e incluso jubilados; y sin consulta a empleados y patronos que somos los que aportamos?

Diputados en la Protesta

¿Se acordaron de las protestas? Ayer varios diputados estuvieron presentes en la protesta pacífica realizada por los avicultores, ya muchos se extrañaban esta acción. Parece que fueron invitados por los organizadores, sobretodo los de la Comisión Agropecuaria.

Hablemos del presupuesto

Hablando del presupuesto del país, el economista Horacio Estribí señaló que “el presupuesto nacional padece de una situación de ‘open access’. Se ataca por todo lados el gasto, pero pocos velan por los ingresos. Los aportes del Canal ya están comprometidos por otros gastos que también tenían como fuente ‘los aportes del canal’". Debería de analizarse.

Productores bien atendidos...

El presidente Juan C. Varela trató bien a los productores. Los buscaron y regresaron a sus provincias, en helicóptero. Era lo menos que se merecían por tenerlos tan olvidados.

Expectativa por Colombia

Con el inicio de una nueva hoja de ruta entre Panamá y Colombia, el economista David Saied señaló que “esperemos que se pueda negociar algo razonable con Colombia que salve a la Zona Libre de Colón”.

Platita para emprendedores

Más de $70 mil, entregó Ampyme en Capital Semilla, a emprendedores de Darién, estimulando la economía local, a través del desarrollo de pequeños negocios, aportando a su vez a la economía del país.

No aprueba esos ajustes insostenibles

Dice el expresidente de Apede, Juan G. González, “que no se juegue con los jubilados y pensionados, promoviendo ajustes insostenibles. Se debe mediante el diálogo y consenso, reformar integralmente la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social y su programa de IVM”.

Más buhoneros desalojados

Alcaldía de San Miguelto continúa recuperando espacios públicos en el parque de Brisas del Golf y desalojó puesto de ventas de legumbres. Estos buhoneros no se pueden establecer donde quieran.

¿Lista de empresas secreto de Estado?

Más de 20 empresas importadoras fueron descubiertas realizando la actividad de manera irregular. Productores dicen que tienen el nombre de las empresas pero se les ha pedido no revelarlas. Nadie sabe si a las empresas se les eliminará la licencia o si serán multadas. El MIDA soló explicó que esto se conoció producto de las auditorías realizadas a la AUPSA. Sin embargo no se ha dado más detalles. Agricultores dicen que esto no es nuevo, y se viene dando desde hace años, a la vista de ellos mismos. ¿Cómplices?

Reconocimiento para Panamá

La AMP recibió de la Organización Marítima Internacional (OMI), un reconocimiento especial para un buque de bandera panameña por el salvataje de 800 migrantes, el 6 de agosto de 2016.