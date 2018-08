Duty Free de 3 de agosto de 2018

Problemas en el servicio eléctrico y fluctuaciones afectan el ordeñamiento de vacas en la provincia de Chiriquí. Los ganaderos dicen que utilizan lecherías mecanizadas y estas dependen del sistema de energía eléctrica, por lo que están preocupados por los constantes apagones que les impide realizar su trabajo. Piden que entes los reguladores esten pendientes de situación, ya que nadie se hace responsable.Según el expresidente de la República Ernesto Pérez Balladares, hay que revisar los Tratados de Libre Comercio y asegura que no hay nada escrito en piedra, todo se puede renegociar. ¿Será tan fácil?Desde hoy puede ir a averiguar sobre su futura casa o apartamento y comprarlo en la feria CONVIVIENDA en Atlapa. Habrá proyectos con interés preferencial y social.Al que no le ha importado las críticas sobre su participación en las protestas del sector agropecuario es al exministro del MIDA, Jorge Arango. Pese a los cuestionamiento que se le ha hecho por su supuesta “mala administración” mientras fue titular del MIDA y ahora sale apoyar al sector, este no ha desestimado su participación en las mismas. Incluso ha sido cuestionado por las declaraciones de autoridades del actual gobierno y este ha manejado la situación pacientemente.El viceministro de Economía, Gustavo Valderrama, mostró en su Twitter “las estadísticas reales (no percepciones) de la Composición del Gasto Público vs países líderes latinoamericanos. En Gasto corriente, el 11.7% y 6.3%, el segundo más alto en inversión pública”.Mucha incertidumbre hay entorno a la solictud de aumento de 0.75 centavos al tanque de gas de 25 libras por parte de los distribuidores de gas. No obstante, las conversaciones siguen para buscar una fórmula que no afecte al consumidor final.Un vocero de los distribuidores de gas ha explicado que de no darse el ajuste de 75 centavos que están solicitando, no se surtirá el producto todos los días, como se hace en la actualidad.Cuando miles de panameños expresan su preocupación por el aumento de la cifras de desempleo en el país, el Ministerio de Trabajo promueve en las redes sociales que hay vacantes ¡pa´tirar pal aire!...El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano hará un exposición en el pasillo del delfín de Albrook Mall bajo el tema "Mi Herramienta Hecha Arte".Esta semana lo que sobraron fueron los rumores de venta de diferentes empresas que fueron desmentidos. Que si Cable &Wireless compró Cable Onda y Walmart, al Grupo Rey. Ojo con ‘fake news’.Muchos rumores falsos sobre cierre y compra ventas de empresas han circulado por las redes sociales alarmando a varios. Severo Sousa presidente del CoNEP, dice que estos rumores son un peligro a la economía, además crean confusión entre los proveedores de las empresas señaladas y pueden desencadenar decisiones que los afecten.¿Está de acuerdo con que la unificación del transporte quede en $1? Bueno, según autoridades esta podría ser la tarifa y apenas esté lista la línea 2 del metro, verán como lo unifican con la Línea 1.En medios de comunicación de Colombia circuló información de que el país acusó a Panamá ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) por no haber entregado información financiera de ciudadanos colombianos en Panamá, durante los primeros seis meses del año tal como se había acordado antes, mediante un tratado de colaboración, situación que podría afectar la economía panameña. Autoridades colombianas dicen que Panamá se ha negado a entregarle la información tributaria que se comprometió a suministrar. ¿Se avecinan los problemas?Panamá poco a poco se ha ido convirtiendo en un hub en diferentes sectores. Ahora tendrá uno nuevo, de Mars Wrigley, empresa distribuidora de M&M's, Snickers y otros.