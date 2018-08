Duty Free de 2 de agosto de 2018

Siguen las ventas a costas de la salud de los panameños. A pesar de que hace un tiempo fue denunciado que en la Gran Estación de San Miguelito y en la 5 de mayo hay personas vendiendo queso blanco sin las condiciones necesarias, las autoridades se han dormido y no le están dando seguimiento. Esos productos los tienen al aire libre, todo el día, sin la refrigeración necesaria.Las que empezarán a sumar grandes ingresos en el país son las empresas publicitarias, quienes tendrán mucho trabajo de política.Productores de arroz afirman que el Gobierno les adeuda millones de dólares por la compra de arroz. Dicen que es falso que el Gobierno haya invertido más de $800 millones en el sector.En redes corrió un rumor sobre que Cable and Wireless había comprado a la empresa Cable Onda, pero un vocero de la telefónica dijo: “Falso. La empresa no tiene ningún comentario que hacer sobre este tipo de rumores”.Con el anuncio de la Reserva Federal sobre que no cambiará las tasas de interés, los prestatarios pueden estar tranquilos porque todas las decisiones de EE.UU. tienen repercusiones en PanamáHay comercios que se han sumado a una campaña a favor de los productores locales, Sólo ofrecen productos de Panamá. ¡Bien!Más de 100 restaurantes en el país dejarán de ofrecer carrizos a sus clientes este mes, como parte de una campaña ambientalista.El ministro del MIDA, Eduardo Carles fue citado al pleno de la Asamblea, hace más de una semana. La fecha de comparecencia es para rendir cuentas y aún no se define. Mientras, pasamos de largo.Los distribuidores del tanque de gas quieren que suba un 18%, el precio del mismo por sus gastos. Ojalá encuentren una solución.El sector privado está preocupado por el sostenimiento económico del Fondo de Jubilaciones de la Caja de Seguro Social ya que señalan que se vería afectado por si aplican un plan especial que reduce la edad de jubilaciones a los trabajadores de las empresas bananeras. Ese tema deben analizarlo sin dar exclusividad.