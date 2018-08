Duty Free de 1 de agosto de 2018

Ahora que los muchachos de Ayudinga se inundaron y perdieron alrededor $15,000 en equipos, en redes han sido muchos los que han hecho el llamado a apoyar la educación del país por medio de donaciones para que este tipo de proyectos no desaparezcan. Según el empresario Roberto Eisenmann ya él mandó $1,000.Acusan al ministro Eduardo Carles de ser uno de los principales importadores de productos comestibles. El que calla otorga.Algunos comerciantes siguen incumpliendo las normas. En las redes sociales denunciaron que en un mini super en Arraiján se venden jugos vencidos y los mismos no han sido retirados de los estantes.¿Por qué las autoridades insisten en comparar las cifras de nuestro país y de nuestra economía con otros países de nuestra región? Deberían compararlas con nuestras propias cifras del comportamiento de años anteriores, así se entenderían mucho mejor.Panamá es uno de los países de Latinoamérica con mejor desempeño logístico en América Latina, así lo publicó el expresidente del Consejo Empresarial Logítico, Leroy Sheffer.Un empresario vinculado a la industria de la construcción dice que la desacelación no es culpa de la huelga del Suntracs, ya todo iba mal.Un supermercado de la localidad anunció que varias de su sucursales ya no funcionarán las 24 horas. Reducción de costos.El proyecto PH Buona Vista, en calle Los Bambús, corregimiento de San Francisco, registra un gran porcentaje de avance, a pesar de que hace varios meses se le suspendieron los permisos de trabajo. Su construcción no ha parado y todos miran para otro lado.Tanto que el alcalde José Blandón discutió para desalojar a los buhoneros de 5 de mayo, para que sigan poniéndose donde quieren.A pesar de los avances y mejoras en el sistema de transporte masivo (Metrobus) los usuarios quieren que se mejore las frecuencias. La empresa insiste que el tamaño de las calles y los tranques vehiculares no le permiten cubrir con eficiencia las rutas con mayor número de pasajeros. ¿Alcanzarán meta?