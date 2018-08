Duty Free de 31 de julio de 2018

El viceministro de Economía, Gustavo Valderrama, se sintió molestó por una glosa que habla sobre la desigualdad y cifras de la pobreza del país. En Twitter, nos envío a leer varios documentos, en vez de sustentarlos y enviarlos a esta redacción. Parece que la sensibilidad de los funcionarios de este gobierno está a otro nivel, cuando sólo publicamos textualmente lo que él puso en redes y que el pueblo no percibe igual.El presidente de los Industriales, Michael Morales, aseguró que Panamá cuenta con 21 TLC y no todos han dado el beneficio esperado.Residentes de Brisas del Golf, Cerro Viento y San Antonio protestarán hoy en contra de 21 torres de apartamentos que harán en la entrada de Brisas del Golf, por el impacto que tendrá.Mientras que las autoridades del país dicen que siempre han estado pendientes de los productores locales, 56 miembros de una cooperativa en Darién tuvieron que botar 4,000 litros de leche porque la ordeñaron y no tenían a quién venderla. Triste realidad.Comerciantes del Mercado de Abastos tienen un “tira y jala” con la mudanza al MercaPanamá. Unos quieren irse rápido, pero otros prefieren quedarse. Ya vaticinan pérdidas por bajas ventas.No han entregado el décimo de agosto y ya muchos lo tienen comprometido para pagar deudas. La falta de liquidez va subiendo.El titular del MICI dijo que lamenta las declaraciones del exministro Jorge Arango y que se reunirán la próxima semana. ¿Qué le dirá?Ganaderos de Renacimiento y Barú, en Chiriquí se sienten afectados con el programa de trazabilidad del MIDA. Dicen que hay restricción para la movilización de los bovinos, si no los mantienen areateados, lo que les impide comercializar los animales.Fuerte tormenta dejó ayer sin fluído eléctrico a parte de la ciudad ocasionando pérdidas para empresas. Más golpes a la economía.Nuevamente las operaciones del Metro de Panamá se ven interrumpidas por fluctuaciones eléctricas. El problema se extiendió por horas, afectando a miles de usuarios. ¿Qué pasó con el plan de recibir energía del Canal?