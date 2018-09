Electrodomésticos, ropa deportiva y zapatos los favoritos del Panamá Black Weekend

La expectativa en la llegada de turistas y compradores atraídos por el Panamá Black Weekend (PBW) se empezó a sentir, este viernes, en el primer día de ofertas y descuentos.Equipos de audio y vídeo, celulares, línea blanca, ropa deportiva, lentes y zapatos, con descuentos del 20% y 70%, fueron los artículos de preferencia por los consumidores que se acercaron desde las 10:00 a.m. a los establecimientos comerciales, que participan de esta segundad versión del PBW.Albrook Mall, con 700 comercios, registró el año pasado un tráfico de 180 mil, este año las expectativas se espera sean de 200 mil.Nadkyi Duque, presidenta de la Asociación Panameña de Centros Comerciales (APACECOM), indicó que la afluencia de compradores aumentó en el transcurso de la tarde. Hay un gran optimismo y apostamos a que lograremos superar los números del año pasado.Indicó que en los centros comerciales ingresaron compradores internacionales, de Costa Rica, Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador, entre otros, países en los que la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) promocionó el Black Weekend.Los centros comerciales abrirán a partir de las 10:00 a.m. y el cierre de los mismo dependerá de la afluencia de compradores, destacó, a la vez resaltó que los comercios participantes mantienen un despliegue constante de publicidad en los medios de comunicación social, “hemos visto en algunos mall descuentos de un 80% en artículos deportivos y tecnología y 2O% en todos los departamentos”."Están participando 12 centros comerciales o mall y cada uno hace el esfuerzo por ofrecer las mejores ofertas", aseguró.Panamá se ha posicionado como un destino de compras, de venta de productos de marcas, que es lo que busca la gente, y los productos más buscados son precisamente los electrodomésticos, porque acá el comprador lo adquiere más barato; además, muchos comerciantes aprovechan el PBW para revender en sus países, aseguró el administrador de la ATP, Gustavo Him.Indicó que lo más importante es que esta actividad reactiva la economía y todo el sector se beneficia: el transportista, los dueños de restaurantes, las agencias de viajes, los destinos turísticos y los hoteles ubicados cerca de los mall. “El gobierno está tomando estas acciones para respaldar el comercio en temporada baja”, dijo.Ayer se realizó el concierto Zone Fest, en tributo al rock panameño, y mañana, sábado, en el Centro de Convenciones Amador, se presentarán, a partir de las 7:00 p.m., los artistas J Balvin, Becky G y Manuel Turizo, en el Festival Panamax, como parte de las actividades artísticas del PBW.“Se trata de que los visitantes no solo compren, sino que hagan turismo y se diviertan".Him señaló que aún no se tiene una medición del arribo de viajeros al Aeropuerto Internacional de Tocumen; sin embargo, en la zona fronteriza han pasado 12 buses procedentes de Costa Rica y de otros países de la región.Por esta vía los turistas han ingresado con fluidez con el apoyo de la Fuerza Tarea Conjunta integrada por la Policía Nacional, el Sistema Nacional de Protección Civil, la Autoridad de Aduanas, el Cuerpo de Bomberos de Panamá, entre otros. “Tenemos todas las facilidades en cuanto a seguridad”, destacó Him.Roberto Alexis Ortega, director de la Acodeco, en Chiriquí, manifestó que los operativos de la entidad se han desplazado en David, Paso Canoas, Concepción y Bugaba, debido al fuerte movimiento comercial. "Verificaremos que se cumpla con la normativa de la Ley 45 y mantendremos presencia los tres días del PBW.El comisionado de la Policía Nacional, Eric Amaya, reiteró que 20 mil policías estarán vigilando los centros comerciales de la ciudad capital, provincias centrales y Chiriquí, para garantizar que las personas puedan hacer sus compras de manera segura.“Ordenamos el despliegue de las unidades antes de que abran los almacenes y se mantienen en el lugar hasta que todos hayan cerrado sus puertas; igualmente, mantenemos las operaciones de vigilancia en las áreas residenciales y en otros comercios e industrias, en la capital y el interior.Por su parte, Gabriel Isaza, subdirector de Cuerpo de Bomberos de Panamá, destacó que en cada centro comercial se han desplegado 30 unidades, permanentes y voluntarios, especializados en primeros auxilios y evacuaciones y vehículos de la entidad en la entrada de estos establecimientos.Albrook Mall, Westland, Los Andes Mall, Altaplaza, Los Pueblos, Mega Mall, Atrio Mall, Paseo Central (Chitré), Santiago Mall, Soho City Center y Town Center Costa del Este, son los centros comerciales que participarán, hasta este domingo 16 de septiembre, en el Panamá Black Weekend.