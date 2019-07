El árbitro ecuatoriano Roddy Zambrano, que dirigió la semifinal de la Copa América-2019 entre Brasil y Argentina, dijo este martes que tuvo una actuación "transparente" en el partido que dejó fuera del torneo a la albiceleste el pasado 2 de julio."Yo estoy muy tranquilo con la actuación que se hizo, fui muy transparente en mi trabajo, traté de dar lo mejor", señaló Zambrano en una entrevista con la radio ecuatoriana SúperK-800.El árbitro respondió así a las críticas lanzadas por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que consideró que hubo "graves y groseros errores arbitrales" en el duelo en el cual el anfitrión y actual campeón Brasil se impuso 2-0.El capitán de la albiceleste, Lionel Messi, también descargó contra el arbitraje de Zambrano; unas criticas que luego alegó le costarían una polémica expulsión en el primer tiempo del juego por el tercer puesto contra Chile, apenas la segunda de su carrera."Se cansaron de cobrar boludeces (tonterías) en esta Copa, penales pelotudos y hoy ni siquiera fueron al VAR en una jugada clarísima, pero bueno, Brasil era local, hoy por hoy ellos manejan mucho en la Conmebol y se hace complicado", explotó Messi tras caer en semifinales.El titular de la AFA, Claudio Tapia, señaló en una larga nota enviada a la Conmebol la semana pasada que "injustificadamente el árbitro omitió utilizar el VAR en por lo menos dos jugadas concretas que claramente influyeron en el resultado final del partido".Zambrano defendió su trabajo alegando que siempre mantuvo la comunicación con el VAR y que desde el videoarbitraje "nunca" se le llamó para aclarar las jugadas que han sido criticadas."Ventajosamente todo lo que se habla en la cancha y todo lo que se habla en la cabina del VAR queda grabado, así que todo lo que se dijo está allí", sostuvo el réferi."Sabíamos que iba a ser un partido difícil, sabíamos que el equipo que perdía iba a buscar un culpable. Eso ya lo sabíamos antes del partido y obviamente esos culpables vamos a ser nosotros (los árbitros)", agregó Zambrano.- Fue falta de Agüero -Zambrano ha recibido críticas por no cobrar una falta en el área brasileña contra Sergio Agüero, que desembocó en el segundo gol de Brasil, y otra contra Nicolás Otamendi.Sobre el primer caso, Zambrano cuestionó "por qué no sacan la imagen de atrás de arco en donde se ve claramente que Agüero hace una entrada temeraria", y añadió que en su opinión "fue falta del delantero".En cuanto al segundo caso, alegó que no vio la infracción. "El VAR interpretó que era una jugada gris y que no era un error claro mío y que por lo tanto no necesitaban llamarme", indicó.Zambrano, a quien la AFA acusó de tener "antecedentes negativos", afirmó que mantuvo el control del partido. "Siempre le di fluidez al juego, di varias ventajas que estuvieron muy bien dadas", precisó.Tras caer en la semifinal ante Brasil, Argentina disputó contra Chile el tercer lugar de la Copa América-2019. La albiceleste ganó 2-1.