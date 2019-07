Dely Valdés pone el Preolímpico por encima de los Panamericanos 2019

El técnico de la selección Sub-22 de Panamá, Julio César Dely Valdés calificó ayer como una "guerra" la serie contra El Salvador los próximos 17 y 21 de julio, en donde buscará un cupo al Preolímpico de la Concacaf, un torneo que valora más que los Panamericanos de Lima 2019.



Dely Valdés indicó que el cotejo frente a El Salvador "es mucho más importante que los Juegos Panamericanos", en los que Panamá quedó en el grupo A junto a Ecuador, Argentina y México, selección ante la que abrirá el torneo el próximo 29 de julio.

"Los Panamericanos no te dan absolutamente nada, no te clasifican a nada, no te dan puntos a nada, pero el torneo de El Salvador sí nos clasifica al Preolímpíco y la meta es clasificarnos", sostuvo el estratega.

El colonense lamentó el poco conocimiento que se tiene de El Salvador, con la que se medirán el próximo 17 de julio, de local en la ida en el torneo clasificatorio al Preolímpico.

"Lamentablemente conocemos poco. Hemos vistos las convocatorias que han tenido en los microciclos y se encuentra muy poca información de este equipo", apuntó. Sobre si es peligroso este desconocimiento del rival, Dely Valdés señaló que "al final esto es fútbol, tenemos que recordar que antes esto no existía (la información del rival), tenemos que darle la mayor información posible a los jugadores, porque tenemos que ser fuerte nosotros".