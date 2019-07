Torres y su nuevo reto en el fútbol de Ecuador

El delantero internacional panameño Gabriel Torres, presentado ayer como nuevo refuerzo del Independiente del Valle ecuatoriano, aseguró que desea trascender con el equipo negriazul en los diferentes torneos en que participe.



“Estoy contento de llegar acá, y lo hago con el objetivo de rendir y ayudar al equipo a conseguir cosas importantes; ojalá sea con el título nacional y además llegar muy lejos en la Copa Sudamericana”, declaró ‘Gaby’, quien portará la camiseta número 18.



Torres, de 30 años y que viene de disputar la Copa Oro 2019, torneo en el que marcó un gol, estará a préstamo por un año con opción de compra.

‘Gaby’ fue cedido por la Universidad de Chile, equipo en el que no pudo rendir de la mejor manera el último semestre tras anotar apenas un tanto en 14 partidos (12 en el Campeonato Nacional y dos en la Copa Libertadores 2019).



De esta manera, el centroamericano pone fin a su estadía con el club azul, al que arribó en febrero por cuatro temporadas (hasta diciembre de 2022) a cambio de 1,5 millones de dólares.



“Gabriel es un jugador que nos parece muy interesante. Será inscrito para la Copa Sudamericana para el partido frente a Caracas FC”, dijo el gerente deportivo Santiago Morales.



El debut de Torres contra el equipo venezolano podría darse el próximo 10 de julio en la ida de los octavos de final de este certamen, ya que aún no está habilitado para jugar hoy contra el Deportivo Cuenca, por la fecha 16 del torneo local. “En todos los equipos he marcado y espero que acá no sea la excepción.

No prometo goles, pero sí mucho trabajo”, indicó el exjugador de La Equidad, América de Cali y Atlético Huila (Colombia); Huachipato (Chile); Colorado Rapids (EE.UU.); Zamora FC (Venezuela) y el Lausanne-Sport (Suiza).

Francisco Márquez

fmarquez@metro libre.com

Twitter: @f22marquez

Instagram: francisco22marquez