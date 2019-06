Nuevo director debe ir a revolucionar

A pocos días para iniciar la administración del presidente Laurentino Cortizo, aún falta la designación del director general de Pandeportes.



La expectativa por la persona que ocupará este puesto está en lo más alto y por ello dirigentes deportivos y atletas consultados esperan que el próximo “gerente” logre revolucionar el deporte nacional con apoyos focalizados a las disciplinas relegadas, como el baloncesto, entre otras, y mejorar la administración del ente a favor del atleta.

Estos señalamientos fueron respaldados por el karateca Héctor Cención, quien dijo que el nuevo director “debe tener trasparencia y que le dé más respaldo a los deportistas. Que se invierta más en la preparación de los atletas y entrenadores y que edifique los centros de alto rendimiento”.

Argumentos con los que coincide el presidente del Comité organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Panamá 2022, Henry Pozo, quien destacó que el nuevo director de Pandeportes “tiene que estar comprometido con la transformación integral del deporte en el país. Los atletas, la juventud, la niñez se lo merecen”.

Agregó el dirigente que “el nuevo regente del deporte nacional debe iniciar de una vez con la preparación de los atletas, activar el plan 2022 del Comité Olímpico de Panamá, sobre entrenamiento, implementos, becas, competencias y trabajar con las federaciones deportivas”.

Mientras que el periodista Héctor Villarreal indicó que el nuevo mandamás del deporte criollo debe “ser una persona que conozca de deporte, no un relleno político. Que se rodeé de asesores idóneos y no de ineptos oportunistas. El deporte panameño no resiste más de lo mismo”. Por su parte, Leonardo González, campeón de Jiu Jitsu, señaló que “espero [que el nuevo director] luche por el deporte y atletas”.