Luis Enrique deja la selección española, Robert Moreno ocupa el puesto

El seleccionador español Luis Enrique Martínez renunció este miércoles a su puesto por motivos personales, con lo que su segundo, Robert Moreno, ocupará su lugar al frente de la Roja, anunció el presidente de la Federación Española (RFEF), Luis Rubiales.



"Debido a que los motivos que me impidieron desarrollar con normalidad mis funciones como seleccionador desde el pasado mes de marzo continúan a día de hoy, he decidido dejar dicho cargo", afirmó Luis Enrique en un comunicado.



La renuncia del seleccionador fue dada a conocer en una rueda de prensa en la que Rubiales anunció que "la decisión de la RFEF es confiar en Robert como seleccionador, con la misma duración que estaba firmada, ellos serán los encargados de llevarnos a la Eurocopa" de 2020.







Puertas abiertas a Luis Enrique

"Tengo que dar las gracias a Luis Enrique, un tío que se ha portado con la Federación de manera diez (...) Hace un rato hablé con él y le he transmitido que siempre tendrá las puertas abiertas de la Federación y de la Selección", aseguró Rubiales.



Luis Enrique abandona la Roja por razones familiares graves que ya le habían hecho estar ausente en los tres últimos partidos de clasificación para la Eurocopa contra Malta, Islas Feroe y Suecia.



El ya exseleccionador nacional había abandonado de urgencia "por motivos familiares de fuerza mayor" la concentración de la selección española el 26 de marzo, el mismo día que la Roja se enfrentaba a Malta y desde entonces no ha vuelto a aparecer públicamente.



Moreno dirigió ese encuentro, al igual que los jugados contra Islas Feroe y Suecia.



Nombrado seleccionador el 9 de julio de 2018 tras la dolorosa eliminación de España en octavos de final en el Mundial de Rusia por el país anfitrión, Luis Enrique abandona la selección menos de un año después por razones familiares, cuyo motivo exacto nunca ha trascendido.



Luis Enrique deja su puesto tras dirigir a la Roja en diez partidos, con un balance de ocho victorias y dos derrotas.



Moreno acompaña a Luis Enrique desde sus inicios como técnico en el filial del Barcelona en la temporada 2008-2009 se hace con las riendas de la Roja, dispuesto a seguir el camino marcado por su predecesor, con el que estuvo en el Barcelona, el Celta y la Roma.

Influenciado por Luis Enrique

"El camino es el marcado por la selección en los últimos años, ser protagonistas con el balón, intentar recuperar rápido, tratar de que el rival la tenga el menor tiempo posible, y esa va a ser la línea y es lo que venimos haciendo", dijo Moreno, acompañado por Rubiales.



"Estoy muy influenciado por la forma de trabajar de Luis Enrique, es algo que voy a tener siempre presente", añadió el nuevo seleccionador nacional, que no dudó en afirmar que si aceptó el cargo es por el apoyo de su predecesor.



"Siempre he esperado ser primer entrenador, pero no esperaba que llegara de esta manera. Sobre todo me ha valido que Luis estaba de acuerdo conmigo, que me ha apoyado y es lo que me ha animado a aceptar", afirmó Moreno, quien, no obstante, dejó claro que es él quien lleva ahora las riendas.



"Luis sabe que me toca estar de primero y lo va a respetar, pero no niego en que cuando tenga un momento de duda y necesite su opinión, se la pediré", dijo Moreno.



El nuevo seleccionador, de 41 años, se pone al frente de la Roja en su primer gran reto, tras una carrera en la que antes de unirse a Luis Enrique entrenó a pequeños equipos catalanes tras sacarse el título de técnico en 2003.



Moreno es conocido por su capacidad de análisis y como un gran estudioso del fútbol, habiendo incluso publicado un libro sobre estrategia y táctica en este deporte.