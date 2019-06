Campeonato Sub-23 de Penonomé inicia con la participación de 14 equipos

La temporada 2019 del campeonato Sub-23 de la Liga de Fútbol de Corregimiento de Penonomé inició el pasado fin de semana con la participación de 14 equipos, según la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut).



Lázaro Villarreal, presidente de la LFC de Penonomé, informó que estos equipos fueron divididos en dos grupos de siete cada uno y el formato de juegos es a partidos únicos entre los equipos del mismo grupo.



Una vez finaliza la ronda regular, los primeros cuatro de cada grupo avanzan a la ronda de cuartos de final donde juegan, de manera cruzada, de la siguiente manera: 1A vs. 4B; 1B vs. 4A; 2A vs. 3B y 2B vs. 3A.



Los ganadores de cada una de estas llaves avanzan a semifinales, las cuales están programadas para jugarse el 11 de agosto próximo. La final se jugará el 18 de agosto.



Todos los partidos se juegan en el estadio Virgilio Tejeira Andrión de Llano Marín.



Los primeros tres lugares representarán a la LFC de Penonomé en el Campeonato Provincial de Coclé.





Equipos en disputa

Grupo A: AC Río, Élite Jr, New Era FC, Deportivo San José, Deportivo del Carmen, Sociedad Deportiva Libertad, Valurdos FC.

Grupo B: Élite FC, Amsterdam FC, Atlético Penonomé, Super Campeones, Nápoli, San Antonio FC y Olympic Coclé





Resultados

La primera fecha arrojó los siguientes resultados:

Élite FC 7-0 Amsterdam FC

Valurdos FC 4-0 Dep. San José

Olympic Coclé 0-0 San Antonio FC

Atlético Penonomé 2-1 Super Campeones





Próxima fecha

La segunda fecha, la cual se jugará el domingo 16 de junio, presenta los siguientes partidos, iniciando desde las ocho de la mañana:

Élite Jr vs. SD Libertad

Amsterdam FC vs. San Antonio FC

Napoli vs. Super Campeones

Olympic Coclé vs. Atlético Penonomé

Deportivo del Carmen vs. Deportivo San José

Valurdos FC vs. New Era FC