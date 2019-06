Argentina sacude el Mundial femenino con un histórico empate ante Japón

Llegaron tomando mate y bailando al Parque de los Príncipes, terminaron llorando sobre su césped. Argentina hizo historia al empatar (0-0) con Japón, este lunes en el Mundial femenino de Francia-2019, con una gran actuación de su capitana Estefanía Banini, mejor jugadora del duelo.La Albiceleste logró su primer punto en su tercera participación en un Mundial, tras marcharse en 2003 y 2007 cosechando únicamente derrotas."Con la atajada de Correa se me paró un poco el corazón", señaló la defensa Virginia Gómez, sobre la intervención de la arquera en el minuto 90 que selló el empate.Con este resultado en la llave D, Argentina y Japón quedan por detrás de Inglaterra, que debutó el domingo con un triunfo 2-1 sobre Escocia.Unos 25.000 espectadores asistieron en el estadio del París Saint-Germain al primer empate sin goles en el Mundial-2019."No fuimos lo suficientemente buenas como para quebrar la defensa de Argentina", reconoció la seleccionadora nipona Asako Takakura.Tras 12 años fuera del Mundial, Argentina demostró que no se ha olvidado de competir. Además lo hizo ante un equipo que durante esta larga década de ausencia albiceleste se proclamó campeón (2011) y subcampeón (2015) planetario.Antes, el equipo argentino había entrado al Parque de los Príncipes tomando mate y bailando, una forma de descomprimir la presión. Con el himno nacional, cayeron algunas lágrimas.La estructura defensiva del equipo dirigido por Carlos Borrello funcionó, concediendo en la primera parte solo dos disparos a las subcampeonas mundiales."Teníamos que resguardarnos y ser muy ordenadas, poder salir con alguna contra o en una pelota aérea a nuestra 9 (Soledad Jaimes), por la altura. Las jugadoras hicieron lo que yo pretendía, es una satisfacción", señaló Borrello.En ataque, Argentina siempre jugó muy lejos del área de las asiáticas. Banini, la capitana y número 10, mostró galones. Tras iniciar el partido con un caño y un estético regate, que provocó los 'Ohhh' del Parque de los Príncipes, fue un tormento para las japonesas."Hicimos un partido inteligente, con garra. Teníamos que estar concentradas, pendientes todo el tiempo de un equipo superior", señaló Banini, elegida jugadora del partido.La mediapunta provocó que la árbitra francesa Stephanie Frappart, la primera que dirige partidos en la élite masculina, mostrara tres amarillas, la segunda por un manotazo.Pero Banini se veía obligada a bajar al centro del campo a recibir y sus eficaces gambetas no suponían un peligro para Japón.Las 'Nadeshiko', que en Francia llevan a ocho sus participaciones en el Mundial (todas), incrementaron su presión tras el descanso.El único disparo claro de Argentina lo tuvo Florencia Bonsegundo en el 73. Pero se resbaló y Ayaka Yamashita atajó sin problemas.Tras su destacado arranque, Argentina continuará su periplo en el Mundial el 14 de junio ante Inglaterra y cerrará la primera fase el 19 frente a Escocia.En el otro partido disputado este lunes, perteneciente al grupo E, Canadá, 5ª en la clasificación FIFA y aspirante al título, inició su camino con un exiguo triunfo ante Camerún (1-0).Las canadienses marcaron justo antes de la pausa por medio de la jugadora del Lyon, Kadeisha Buchanan. La defensa marcó de cabeza libre de marca a la salida de un córner (45).Elegida mejor joven del Mundial 2015, Buchanan, de 23 años, suma 4 goles con la selección, tres de ellos de cabeza.El martes se sigue disputando la primera jornada del Mundial. Se completará con el grupo E con el Nueva Zelanda-Holanda y se disputarán los dos duelos del F, Estados Unidos-Tailandia y Chile-Suecia.La Roja, debutante en un Mundial, tiene un duro reto ante un conjunto experimentado como el escandinavo.