Japón se toma la Copa América como el ensayo general a Tokio-2020

Japón se tomará su participación como invitado en la Copa América de Brasil-2019, del 14 de junio al 7 de julio, como un ensayo general para un equipo rejuvenecido de cara a los Juegos Olímpicos que se disputarán el próximo año en Tokio.Tras su destacada participación en el Mundial de Rusia-2018, cuando estuvo muy cerca de eliminar en octavos a Bélgica, que acabaría tercera, después de haberse enfrentado en la primera fase a Colombia (a la que derrotó por 2-1 en Saransk), el seleccionador Hajime Moriyasu ya mira hacia el futuro.A la Copa de Asia de comienzos de año, en la que Japón acabó segunda tras perder la final (3-1) contra Catar, el otro equipo invitado a esta Copa América, Moriyasu todavía llamó a hombre importantes en los últimos años de los Samuráis Azules como Yuto Nagamoto, Takashi Inui o Yuya Osako (uno de los goleadores contra Colombia en Rusia).Pero Moriyasu, que fue adjunto del seleccionador Akira Nishino en Rusia y que le sustituyó tras la cita mundialista, prepara ya el relevo generacional. "Queremos que los jóvenes jugadores aprendan de los veteranos y que tomen experiencia para futuros torneos", ha explicado.Entre ellos están los Juegos Olímpicos que se celebrarán dentro de poco más de un año en Tokio. De los 23 jugadores que ha seleccionado para viajar a Brasil Moriyasu, que también es seleccionador del equipo olímpico, catorce están viviendo su primera convocatoria con los Samuráis Azules.Entre ellos se encuentra el prodigioso Takefusa Kubo, que tuvo que abandonar La Masia, el centro de formación del FC Barcelona cuando el gigante español fue sancionado por la FIFA por el fichaje irregular de menores.Ahora, recién cumplidos los 18 años, el Barcelona quería recuperar al que comparan con Lionel Messi por su velocidad de conducción y su capacidad para el regate, pero la prensa española está informando que otros clubes como Real Madrid o París SG quieren hacerse también con los servicios del prometedor japonés, el jugador más joven en marcar un gol en la historia del campeonato nipón.Para acompañar a los jóvenes en su crecimiento como futbolistas, Moriyasu ha convocado a veteranos como el centrocampista del Getafe Gaku Shibasaki, el delantero del Leicester Shinjo Okazaki o al portero del Estrasburgo Eiji Kawashima.Incluso para los partidos amistosos previos a viajar a Brasil, los jóvenes cuentan el refuerzo de otros veteranos como Nagatomo, Sakai, Shinji Kawaga u Osako.La primera prueba, no obstante, no salió demasiado bien, ya que los asiáticos, que ya participaron en una Copa de África (1999), no pasaron del empate sin goles ante Trinidad y Tobago el pasado miércoles en Toyota.De cara a la Copa América, en la que se enfrentará contra Uruguay, Chile y Ecuador en el grupo C, los japoneses necesitarán "tener un gran espíritu de lucha", admite el técnico.Eso, además, es lo que ha definido siempre a la selección japonesa: mucha velocidad, gran capacidad de resistencia, mucho físico y un espíritu muy competitivo.En Brasil, además, Japón puede jugar 'casi' como en casa, ya que el país sudamericano vive una de las mayores comunidades de emigrantes japoneses en todo el mundo.