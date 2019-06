Primer surfista panameño en los Juegos Panamericanos

La surfista panameña Samanta Alonso estará en los Juegos Panamericanos Lima 2019, luego que la atleta estadounidense Summer Macedo declinara su participación.

La clasificación de Alonso se da vía ranking panamericano y fue informada por la Asociación Panameña de Surf de parte de la Asociación Mundial de Surf (ISA, por sus siglas en inglés) este miércoles 5 de junio de 2019.

“Es algo sumamente grande, me sorprendió la noticia. Significa mucho para mí y para el surf panameño.”, expresó Alonso, al conocer la noticia.

Esta será la primera vez que el surf esté presente dentro de unos Juegos Panamericanos.

“Luego del Panamericano de diciembre en el que no logré la clasificación me puse la meta de lograr una medalla en Panamá 2022. En estos meses he fortalecido mis entrenamientos y he mejorado mi alimentación. Estoy preparada para el objetivo inmediato.” explicó la atleta.

Samanta lidera, en este momento, el Circuito Nacional de Surf, inició su carrera practicando en la playa de Las Bóvedas en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.