Valencia y Sevilla respiran en Europa League, Villarreal desafía al Zenit

Tanto el Sevilla, cinco veces ganador de la Europa League, que jugará en octavos con el Slavia Praga, como el Valencia, que lo hará con el Krasnodar, evitan a los 'ogros' en los octavos de la competición, mientras el Villarreal desafía al Zenit San Petersburgo, determinó el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA, en Nyon.

Fue el antiguo arquero internacional español Andrés Palop el encargado de extraer las bolas en el sorteo, dando buena suerte a sus antiguos equipos; el Valencia, con el que ganó la competición en 2004, y el Sevilla, con el que sumó otros dos trofeos en 2006 y 2007.

Ambos clubes se enfrentarán a formaciones asequibles, pero los dos jugarán la ida en casa y la vuelta fuera, al contrario que el Villarreal.

"Tenemos que ser realistas y pensar que había otros equipos que no quería nadie y el que nos ha tocado seguro que no es de los que más nombre tiene, pero la dificultad va a estar ahí, ya que en la fase de grupos pasó por encima del Girondins (Burdeos)", señaló el técnico del Sevilla Pablo Machín.

Además el Chelsea jugará con el Dynamo Kiev. Los Blues, dirigidos por Maurizio Sarri y en horas bajas, recibieron al menos una buena noticia este viernes; no cruzarse con un 'grande' en octavos, horas después de conocer la sanción de la FIFA, que no le permitirá fichar hasta finales de enero de 2020 por no haber respetado el reglamento de los traspasos de futbolistas menores.

El Chelsea reaccionó con un comunicado en el que anuncia la presentación de un recurso.

En Europa League tras caer en la fase de grupos de la Champions, el Nápoles, recibirá en la ida al Salzburgo, semifinalista el año pasado, y a su goleador israelí Munas Dabbur, máximo artillero de la prueba con siete tantos.

- Emery se reencuentra con Ben Arfa -



También entre los candidatos, el Arsenal, dirigido por el español Unai Emery, viajará a Rennes, clasificado tras eliminar al Betis, el 7 de marzo. Una semana después ambos equipos se citarán en Londres.

El duelo servirá para que el legendario portero checo Petr Cech, de 36 años y que se retirará al final de temporada, se reencuentre con el Rennes, donde jugó dos temporadas a comienzos de la década 2000, antes de dar el salto al Chelsea.

"¡Cuando un portero hace el sorteo buenas cosas pasan! Gracias Palop", escribió en Twitter Cech, al que esta temporada Emery únicamente elige para los partidos de Europa League, acompañando el texto de una foto de sus tiempos en el Rennes.

Emery también se cruzará con su antiguo jugador en el París Saint-Germain Ben Arfa, al que no dio protagonismo y le acabó apartando del grupo profesional.

No estará en el duelo el francés Alexandre Lacazette, que fue suspendido este viernes por dos partidos, con lo cual se perderá la ida y la vuelta.

El Inter de Milán, otro cabeza de cartel en dificultades internas debido a la retirada del brazalete de capitán a su delantero argentino Mauro Icardi, se desplaza a la cancha del Eintracht Fráncfort, liderado por su prolífico dúo atacante, Sébastien Haller-Luka Jovic, que suma 11 goles ya en la competición.

Finalmente el Dinamo Zagreb recibirá al histórico Benfica.

Los partidos de ida se jugarán el 7 de marzo y los de vuelta el 14 del mismo mes. La final se disputará en Bakú (Azerbaiyán) el 29 de mayo.