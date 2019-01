Chiriquí y Los Santos comandan el Campeonato Juvenil

Durante la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), el Campeonato Nacional No. 50 del Béisbol Juvenil seguirá con su acción. Los partidos seguirán la programación indicada, según una fuente de la FEDEBEIS. El domingo 27 de enero será libre (día de descanso).

El torneo es una atracción más en nuestro terruño para los miles de feligreses que asisten a la JMJ. Ayer, los encuentros dejaron muchas gratas sorpresas y un Adrián Montero (Los Santos) empatando la marca de más imparables en la Juvenil, 113. Chiriquí y Los Santos comandan la tabla general de la ronda regular del torneo, empatados con 16 victorias y 5 derrotas, tras 16 jornadas jugadas.

Los Santos gano por abultamiento de carreras a Occidente

El equipo de Los Santos ganó por abultamiento de carreras en ocho episodios, 13 por 3, a Chiriquí Occidente, con una fuerte ofensiva que disparó 17 indiscutibles, en partido que se jugó en el Estadio Omar Torrijos de la ciudad de Santiago.

Uriel Quintero, trabajó con buen control en sus lanzamientos para anotarse el triunfo, con 7 episodios completos, en las que se enfrentó a 26 bateadores, permitió 5 imparables, le anotaron 3 carreras, ponchó a 3 y boleó a uno. Cargo con la derrota Marvin Lezcano.

Kevin Ballesteros, de 3-3, un doble, 2 carreras anotadas, 4 remolcadas; Michael Mendoza, de 3-2, un doble, un triple, 2 anotadas, 2 impulsadas; Adrián Montero, de 2-2, 2 anotadas, comandaron la ofensiva de la tropa santeña.

Por su parte Roger Martínez, de 4-1, una empujada; Hansell Pittí, de 4-3, 2 dobles, una anotada, una remolcada; Carlos Fuentes, de 3-1, fueron los mejores por el equipo de Occidente.

Los Santos anotó 13 carreras, conectó 17 imparables, cometió 4 errores en el campo de juegos. Por su parte Chiriquí Occidente anotó 3 carreras, conectó 7 imparables, no cometió errores en el terreno.

Entraron al Estadio Omar Torrijos de la ciudad de Santiago, en total de aficionados 100 aficionados que dejaron una recaudación total de B/.270.00. Se otorgaron 265 tiquetes de cortesía.

Panamá Este dominó a Colón

La novena de Panamá Este dominó al equipo de Colón, 6 carreras por 2, alcanzando una importante victoria en el torneo, en partido que se celebró en el Estadio José De La Luz Thompson de Chepo.

Orlando Jaramillo, que entró en labor de relevo fue el lanzador ganador, al tirar 6 episodios un tercio, en los que se enfrentó a 20 bateadores, le pegaron 2 imparables, le anotaron 2 carreras, poncho a 2. Perdió el encuentro Luigi Miranda.

La gran ofensiva ganadora la comandaron Ángel Miranda, de 3-1, una carrera anotada, una remolcada; Ian Rodríguez, de 4-2, un doble, una anotada; Divanny Colón, de 3-1, un doble, una anotada.

Germain Ruiz, de 4-1, un cuadrangular, una anotada, una remolcada; Jorge Hernández, de 3-1, una anotada, una impulsada, fueron los mejores al bate por los derrotados..

Panamá Este anotó 6 carreras, conectaron 5 inatrapables, cometieron un error en el campo de juegos. Mientras que por Colón, anotaron 2 carreras, conectaron 6 imparables, cometieron un error al campo de juegos.

Asistieron al Estadio José De La Luz Thompson, 446 aficionados que dejaron una recaudación total de B/.1, 224.00. Se entregaron 185 boletos de cortesía.

Vaqueros del Oeste pintan de blanco a Coclé

Con gran labor monticular combinada del abridor Jonathan Amaya y del cerrador Miguel Gómez, llevó a los Vaqueros del Oeste a pintar de blanco a Coclé, 6 carreras por 0, en desafío disputado en el Estadio Miraflores, de la ciudad de Penonomé.

Amaya, lanzó 6 entradas completas, en donde se enfrentó a 23 bateadores, que le pegaron 4 indiscutibles, ponchó a 4, boleó a 6. Anótenle juego salvado a Gómez. El partido lo pierde Iván Gómez.

Abel Reyes, de 4-3, un triple conectado, una carrera anotada, una empujada; Oscar Medina, de 4-1, un doble, una anotada, una empujada; Benyamin Bailey, de 4-1, una anotada, una empujada, destacaron por Los Vaqueros. Carlos González, de 3-1, Julio González, de 4-1; Leonardo Bernal, de 5-1; fueron los mejores al bate por los Azucareros.

Por Panamá Oeste anotaron 6 carreras, conectaron 9 inatrapables, cometieron 3 errores en el campo de juegos. Por su parte Coclé no anotó carreras, conectó 5 incogibles, cometió 4 errores en el terreno.

Entraron al Estadio de Miraflores en la ciudad de Penonomé, 548 aficionados que dejaron una recaudación total de B/.1, 506.00. Se otorgaron 226 tiquetes de cortesía.

Veraguas sorprende a Herrera

Una gran labor de Ricardo Corcho, que tiró 8 entradas completas, señaló el camino para que Veraguas consiguiera su quinto triunfo, 5 carreras por 1, ante la novena de Herrera, en partido que se jugó en el Estadio Rico Cedeño de la ciudad de Chitré.

Corcho, se enfrentó 26 bateadores, que le conectaron 4 imparables, ponchó a 5, concedió 2 boletos. El partido lo pierde Alexis Bernal.

Luis Espino, de 5-1, una carrera empujada; José Cedeño, de 4-1, una remolcada; Edwin Hidalgo, de 4-2, una anotada, encabezaron la artillería ganadora. Luis Saucedo, de 3-1, un triple; Abdiel Alonso, de 3-1; Cristo Saavedra, de 3-1, destacaron por los perdedores.

Veraguas anotó 5 carreras, conectó 7 imparables, cometió un error en el terreno de juegos. Herrera anotó una carrera, conectó 4 incogibles, cometió un error en al campo de juegos.

Entraron al Estadio Rico Cedeño de la ciudad de Chitré, 304 aficionados que dejaron una recaudación total de B/.784.50. Se otorgaron 268 tiquetes de cortesía.

Chiriquí vence a Bocas del Toro

Jonathan Caballero silenció a la ofensiva de Bocas del Toro, para señalarle el camino a Chiriquí, 10 carreras por 7, afianzándose en el primer lugar, en partido que se jugó en el Estadio Omar Torrijos de la ciudad de Santiago.

El abridor Caballero, trabajó 5 entradas completas, se enfrentó 19 bateadores, que le conectaron 4 imparables, le anotaron una carrera, ponchó a 5, no concedió boletos. El partido lo pierde Edwin Miranda.

Erick Barría, de 3-2, 2 dobles, 2 carreras anotadas, 3 empujadas; Erasmo Caballero, de 3-2, una anotada, una remolcada; Carlos Ruíz, de 4-3, un doble, 2 empujadas, encabezaron la artillería Chiricana. Jonathan Mendoza, de 5-2, una anotada, 3 remolcadas; Neftali Atencio, de 3-1, 2 empujadas; Rodrigo Rodríguez, de 5-2, destacaron por los Tortugueros.

Chiriquí anotó 10 carreras, conectó 14 imparables, cometió 2 errores en el terreno de juegos. Bocas del Toro anotó 7 carreras, conectó 8 incogibles, cometió 3 errores en al campo de juegos.

Metro ganó fácil a Darién

El equipo de Panamá Metro ganó con facilidad a la novena de Darién, 9 carreras por 5, en partido que se jugó en el Estadio José De La Luz Thompson de Chepo.

Cristopher Ortiz, en labor de 6 episodios completos, enfrentándose a 21 bateadores, que le sonaron 5 imparables, le anotaron una carrera, poncho a 6, concedió una base por bolas. El encuentro lo pierde Jacob López.

Manuel Meilan, de 4-2, 2 carreras empujadas; Geremías Valencia, de 3-1, un doble, 2 anotadas, 2 remolcadas; Luis Polack, de 5-1, una impulsada, fueron los mejores en la ofensiva de 9 imparables por los Metropolitanos.

Destacaron con el bate por Darién, Rubén Smith, de 2-2, un cuadrangular conectado, una anotada, 2 remolcadas; Dídimo Rodríguez, de 4-2, una impulsada; Moisés Tamayo, de 5-3, 3 dobles, una anotada.

Panamá Metro anotó 9 carreras, conectó 9 incogibles, no cometió errores al terreno de juegos. Por su parte Darién anotó 5 carreras, conectó 10 imparables y cometió 4 errores en el campo de juegos.

Partidos para este miércoles 23 de enero

Los partidos para hoy miércoles 23 de enero iniciando a las 3:00 p.m. serán entre Herrera vs Occidente, seguido a las 7:00 p.m. Veraguas vs Bocas del Toro en el Estadio Omar Torrijos; Coclé vs Colón a las 3:00 p.m., seguido a las 7:00 p.m. Darién vs Panamá Este, en el Estadio José De La Luz Thompson; Chiriquí vs Los Santos a las 7:00 p.m. en el Estadio Olmedo Solé y Metro vs Oeste a las 7:00 p.m. en el Estadio Horacio Mena.

Demás encuentros durante los días de la JMJ

Datos FEDEBEIS