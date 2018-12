Diez claves del 2018 en la industria deportiva

EFE | El Mundial de Rusia 2018, la reivindicación de España como organizador de competiciones internacionales y su aspiración al Mundial 2030 o la nueva Copa Davis impulsada por el futbolista Gerard Piqué son algunos de los temas que marcaron el año 2018 para la industria deportiva.



Un año en el que fueron nombres propios exjugadores como el brasileño Ronaldo Nazario con su compra del 51% del Real Valladolid o futbolistas en activo como Andrés Iniesta y Fernando Torres, con sus millonarios fichajes por el fútbol japonés, y en el que los movimientos en patrocinios, la 'guerra del fútbol' televisiva o el proyecto de partido liguero en Miami (EE.UU.) dieron que hablar.

1. RUSIA 2018, EL PACÍFICO MUNDIAL DEL VAR



El Mundial de fútbol de Rusia 2018, marcado por las precauciones respecto a los hinchas radicales y la introducción del videoarbitraje (VAR), fue un éxito organizativo en cuanto a la seguridad al saldarse prácticamente sin incidentes, a excepción de algunos casos de acoso a mujeres, especialmente a reporteras.



La Copa del Mundo generó 15.000 millones de dólares para la economía rusa, 2.000 de ellos vinculados al turismo, y 220.000 puestos de trabajo, según cálculos de la organización mundialista, y logró un récord de 3.527 millones de espectadores a través de la televisión, más de la mitad de la población mundial, según FIFA.

2. ESPAÑA SE REIVINDICA COMO ORGANIZADOR DE COMPETICIONES:



España organizó durante 2018 competiciones deportivas internacionales como el Mundial de baloncesto femenino de Tenerife (30 millones de euros de impacto), el Mundial de Kárate en Madrid (8 millones), las finales de la Challenge Cup y la Champions Cup de rugby en Bilbao (más de 30 millones), los Europeos de Bádminton en Huelva (25 millones).



A ellos se unió una inesperada vuelta de la final de la Copa Libertadores entre el River Plate y el Boca Juniors argentinos tras el partido suspendido en Buenos Aires por los disturbios y trasladado al estadio Santiago Bernabéu de Madrid, lo que generó un impacto superior a los 50 millones en la capital.



Con el objetivo de aprovechar este impulso e incrementar las competiciones y el turismo deportivo, LaLiga, la Asociación del Deporte Español (Adesp), el Comité Olímpico Español (COE) y el Consejo Superior de Deportes (CSD) lanzaron en noviembre la Oficina de Estrategia Internacional del Deporte Español 'Spain Sports Global'.

3. EL MUNDIAL 2026 SERÁ NORTEAMERICANO; ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS SE UNEN PARA 2030



El Congreso de la FIFA que tuvo lugar durante el Mundial de Rusia 2018 en Moscú decidió que la candidatura de México, Estados Unidos y Canadá fuera la organizadora del Mundial de 2026, por delante de la candidatura marroquí.



Meses después, una reunión del nuevo presidente de la Federación Española (RFEF), Luis Rubiales, con el de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, generó una iniciativa para que España organizara una gran competición trasladada al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien llevó meses después en noviembre una propuesta al gobierno marroquí para organizar el Mundial 2030 junto a Portugal.

4. EL FALLIDO PROYECTO DE LALIGA DE LLEVAR EL GIRONA-BARCELONA A MIAMI



La patronal de clubes de fútbol profesional, LaLiga, puso en marcha este mes de septiembre el proyecto de llevar un partido de la competición a Estados Unidos, tras el acuerdo en agosto con la multinacional estadounidense Relevent para desarrollar la imagen de la competición española en Estados Unidos y Canadá.



Poco después se conoció que el Girona-Barcelona de la segunda vuelta era el encuentro elegido, y que el escenario sería el Hard Rock Stadium de Miami (Florida, Estados Unidos), el 26 de enero.



El proyecto contó inicialmente con el apoyo de ambos clubes, pero con la fuerte oposición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) y el sindicato de jugadores AFE que llegó a amenazar con una huelga. Finalmente, la FIFA dijo que el partido debía jugarse en España y el proyecto quedó en suspenso, con la retirada del apoyo del Barcelona.

5. LA NUEVA COPA DAVIS DE GERARD PIQUÉ LOGRA IMPONERSE



La Federación Internacional de Tenis (ITF) aprobó en agosto el proyecto de remodelación de la Copa Davis propuesto por el grupo Kosmos, codirigido por el futbolista español Gerard Piqué, que transforma el torneo en un 'Mundial' con 18 selecciones nacionales que competirán entre sí durante dos semanas de noviembre.



Madrid será la sede de este torneo en sus dos primeras ediciones de 2019 y 2020, con la Caja Mágica en la primera edición y la incorporación del WiZink Center (Palacio de los Deportes) en la segunda, en un acontecimiento que incluirá un simposio internacional sobre industria deportiva.

6. NIKE APUESTA EN SU ANIVERSARIO POR EL POLÉMICO KAEPERNICK



La última campaña de la multinacional estadounidense de ropa deportiva Nike, lanzada en septiembre con motivo del trigésimo aniversario de su lema 'Just Do It', estuvo marcada por la polémica inclusión del jugador de fútbol americano Colin Kaepernick, conocido por sus protestas antirracistas.



Kaepernick, exjugador de los San Francisco 49ers actualmente sin equipo, fue el protagonista de una serie de protestas a partir de agosto de 2016 contra el racismo y protagonizó el anuncio lanzado este año con una imagen mirando a cámara y el eslogan: "Cree en algo. Incluso si eso supone sacrificarlo todo".

7. INIESTA Y TORRES TOMAN DESTINO A JAPÓN



El año 2018 supuso la salida de dos iconos del fútbol español, Andrés Iniesta y Fernando Torres, del Barcelona y el Atlético de Madrid respectivamente, con destino a un mismo lugar: Japón, con el fichaje del centrocampista manchego por el Vissel Kobe y el del delantero madrileño por el Sagan Tosu.



Aunque ambos sufrieron en lo deportivo en dos escuadras que no son las más potentes del campeonato nipón (el Vissel Kobe acabó décimo y el Sagan Tosu se salvó del descenso al terminar decimocuarto) su llegada apoya el crecimiento de una J-League que ha duplicado sus ingresos de 2016 a 2017 con la venta de derechos televisivos y que en el próximo curso contará con otro español: David Villa, quien será compañero de Iniesta en el Vissel Kobe.

8. RONALDO NAZARIO REVOLUCIONA VALLADOLID



El exdelantero brasileño Ronaldo Nazario 'O Fenómeno' sacudió la capital castellanoleonesa al adquirir el 51 por ciento de las acciones del Real Valladolid en septiembre, por una suma cercana a los 30 millones de euros.



Con el equipo recién ascendido a LaLiga Santander, en la que ha protagonizado un buen arranque tocando puestos europeos y ha acabado el año duodécimo, siete puntos por encima del descenso; el astro brasileño aspira a remozar el club y atraer nuevos patrocinadores gracias a su imagen internacional.

9. BANCO SANTANDER ACOMPAÑA SU PRIMERA 'CHAMPIONS', TELEFÓNICA REAJUSTA SUS PATROCINIOS



Entre las grandes compañías españolas, el Banco Santander inició este septiembre su patrocinio de la Liga de Campeones, que une a los que ya tenía en marcha con LaLiga y la Copa Libertadores.



Por su parte, Telefónica decidió centrarse en los derechos de emisión televisivos y desligarse de los patrocinios futbolísticos y del motociclismo, para centrarse en el ciclismo (Movistar Team), el baloncesto (Movistar Estudiantes), las becas olímpicas (ADO, ADOP y Podium) y los deportes electrónicos (Movistar Riders).

10. NUEVOS JUGADORES ANIMAN EL MERCADO TELEVISIVO



La plataforma DAZN, propiedad de la compañía británica Perform, que a partir de la próxima temporada retransmitirá la Euroliga de baloncesto y MotoGP, añade un nuevo competidor en el mercado de la retransmisión televisiva que ha acelerado su dinamismo en el último años con el surgimiento de nuevas plataformas digitales.



La 'guerra del fútbol' entre las operadoras de telefonía que ofrecen paquetes convergentes (conexión a internet, líneas telefónicas y televisión) generó que a principios de este curso el operador británico Vodafone decidiera apartar las principales competiciones del fútbol por su alto coste, mientras que Movistar pujó por hacerse por la mayoría de ellas, en el primer año sin partidos de la Liga de Campeones en televisión en abierto en España.



Al mismo tiempo, otros actores como LaLiga han puesto en marcha iniciativas de televisión a través de internet (las denominadas plataformas OTT) con competiciones de balonmano, baloncesto o fútbol sala, además de LaLiga 1/2/3. Otros deportes como la Fórmula Uno o el golf también han lanzado sus OTT.