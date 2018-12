James no sufre daño en la ingle izquierda, pero no jugará ante los Kings

EFE | El alero estrella de Los Ángeles Lakers, LeBron James, no sufre daño estructural en la ingle izquierda tras dar negativa la resonancia magnética a que fue sometido hoy por la mañana, pero no viajará a Sacramento, donde, el jueves, el equipo se va a enfrentar a los Kings.

Según los Lakers, los doctores determinaron que James descanse y sea observado diariamente para ver como evoluciona la lesión que se produjo la pasada noche durante el partido que disputaron y ganaron de visitantes 127-101 ante los Warriors de Golden State.



La sensación inicial en el vestuario de los Lakers fue positiva y optimista después de que James sufriera la lesión durante el tercer cuarto del partido ante los actuales campeones de liga.



Como el propio James había adelantado, los resultados de la resonancia magnética mostraron que el músculo está intacto, sin ningún tipo de daño.



James dijo que sufrió la lesión cuando "sobreextendió" su ingle después de que su pierna derecha resbalara mientras el ala-pívot Draymond Green le trataba de quitar un balón.



La estrella de los Lakers admitió que empeoró la lesión cuando regresó a defender tras la jugada de Green.



James no intentó seguir a sus compañeros de equipo y permaneció cerca del banco de los Lakers y le dijo al personal médico y fisioterapeutas del equipo que había sentido un "chasquido".



Tras concluir el partido, en el que antes de abandonar el campo logró un doble-doble de 17 puntos, 13 rebotes y cinco asistencias, James dijo que las lesiones no era algo que le preocupaban.



"He podido salir del campo por mis propios medios y estoy seguro que no va a ser nada grave", comentó James. "Traté de recuperarme, pero no mejoró la molestia y por eso me retiré".



Los Lakers (20-14), segundos en la División Pacífico, todavía no han jugado un partido sin su nueva estrella en lo que va de temporada.



La baja de James para el partido de mañana, jueves, ante los Kings, le corta una racha de 116 consecutivos que ha disputado en la temporada regular y de 156 combinados con los de los playoffs.



El ala-pívot Kyle Kuzma y el alero Brandon Ingram serán los jugadores, junto con el veterano base Rajon Rondo, que lideren a los Lakers durante la ausencia de James, que en lo que va de temporada, su primera con los Lakers, tiene promedios de 27,3 puntos; 8,3 rebotes y 7,1 asistencias.