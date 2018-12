Óscar McFarlane: “Puedo jugar hasta los 45 años”

Óscar McFarlane ha vuelto a reiterar su intención de jugar, al menos, hasta los 45 años.



“Mi cuerpo y mis condiciones me dan todavía para mucho más. Aquí en Panamá, fácil puedo jugar hasta los 45 años sí me mantengo bien”, afirmó el veterano arquero panameño que concluyó su tercera etapa en el Tauro FC, club con el que conquistó dos títulos (Clausura 2017 y Apertura 2018) de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) tras 6 campañas. ‘La Bruja’ no renovó con los ‘Toros’ y ahora busca ganarse un sitio en el Santa Gema FC para disputar el Clausura 2019.

“Dios quiera tenga la oportunidad de poder mostrarme, porque en los últimos partidos ya en Tauro prácticamente no estaba jugando”, señaló el guardameta de 38 años que reconoció sentirse “un poquito dolido” por la forma en que salió del actual campeón del fútbol panameño.

El ex seleccionado nacional pasó la página y aunque también suene “loco”, desea volver a la ‘Sele’.

